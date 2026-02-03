こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2026年2月3日は、フラットに伸ばせてバッグやポケットにも収まるMicrosoft（マイクロソフト）のワイヤレスマウス「Surface アーク マウス」がお得に登場しています。

Microsoft Surface アーク マウス CZV-00007/CZV-00103 13,800円 （10%還元：2月12日9時59分まで） 楽天で見る PR PR

フラット形状に変化させれば持ち運びにも便利。マイクロソフトの「Surface アーク マウス」がお買い得

Microsoft（マイクロソフト）のワイヤレスマウス「Surface アーク マウス」が10％ポイント還元とお得に登場。

持ち運びに便利なスナップ式を採用。フラットに伸ばした状態での厚さはたったの約14mm。カバンに入れてもかさばりにくいので、外出先の作業にも最適です。

本体をアーチ状に曲げることで電源がオン。フラットに伸ばすと自動的にオフになるので、物理的な電源ボタンがないシンプルなデザインが特長的。

全方向にスクロールできて便利。人間工学に基いたデザインで長時間の作業もOKです

垂直方向だけでなく、水平方向のスクロールにも対応した革新的な全面スクロールを採用。

BlueTrackテクノロジーによって、優れたトラッキング性能と場所を選ばない操作性を実現。作業効率がアップすること間違いなしです。

人間工学に基づいた形状で手のひらのカーブに自然と馴染み、長時間の作業でもストレスなく使えます。

左右対称のデザインで右利きの人も、左利きの人も使いやすいですよ。

コンパクトで軽量。USBアダプターなしでBluetooth接続可できるからPCのポート不足を解決します！

静音設計でクリックの音が軽減されており、会議中や図書館などの静かな環境での使用も問題なし。

単4形アルカリ乾電池2本で最大6ヶ月使えます。バッテリー残量は、Windowsの設定画面で確認できて便利です。

131mm（奥行き）×55mm（幅）×14mm（高さ）とコンパクトで、重さは電池を含めて約82.5gと軽量。

USBアダプター不要でBluetooth接続できるので、PCのUSBポートを有効活用できるのも有難いですね。

