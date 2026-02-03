Photo: 田中宏和

トゥールビヨン。腕時計愛好家にとって、特別な意味を持つ機構。

新進気鋭の腕時計工房として、着実にブランド価値を高めている東京発ZEROOが、新たにトゥールビヨンモデルを発表してきました。

「T9-02」は、自動巻き腕時計をどこまで透明にできるかという問いに対する、現時点での彼らの最終回答。フライングトゥールビヨンを心ゆくまで堪能できる最新モデルです。

お借りしたサンプルを、早速レビューしてみましょう。

手首の上で回転する、小さな宇宙

Photo: 田中宏和

「T9-02」は、丸みを帯びたステンレスケースの中で存在感を放つトゥールビヨンキャリッジを、9時位置に搭載。

日常の何気ない動作の中で、自然と視界に入ってくる位置にセットされています。

Photo: 田中宏和

側面に装備されている小窓から差し込む光は、内部機構を照らし、角度を変えるたびに異なる表情を見せてくれます。

ZEROOが誇るムーブメントが刻む正確なリズムを可視化し、手首の上に小さな宇宙が存在するかのように、静かに主張しています。

軌道を描くフレーム、秩序ある自由

Photo: 田中宏和

「T9-02」のために新設計されたダイアルフレームは、宇宙空間を飛行するUFOの軌道をイメージしてデザインされています。

古典とモダンを融合するというZEROOの開発理念を体現し、傑作モデルとして名高い「T9シリーズ」が到達した曲線美と、ベストセラーモデル「T4」で培われた透明感が、「T9-02」において見事に結実しているのです。

内部パーツを堪能できるフルスケルトンケース

Photo: 田中宏和

裏蓋すらクリアになっている「T9-02」。東京発であることを誇らしげにアピールしている自動巻き機構は、実販売モデルにはナンバリングが刻印されることになります。

限定100本のリミテッドモデルである「T9-02」を入手できるチャンスは、今回限り。ZEROOファンならずとも、決して見逃せないプロジェクトとなっています。

Photo: 田中宏和

ZEROOの製品は、全て八王子の工房で企画から組み立て、検査、修理まで一貫して手がけられています。

機械式腕時計の最高到達点トゥールビヨン機構を日々身に着けられるモデルとしてリリースされた最新モデルについての詳細は、以下のリンク先でご確認いただけます。

Photo: 田中宏和

