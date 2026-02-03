ミュージシャン・ＩＺＡＭが最新姿を公開した。

約半月ぶりのインスタグラム投稿で「今日は、年明け一発目のライヴでソロライヴでした みんな楽しめたかなぁ？ みんなの時間をボクにくれて本当にありがと」と伝えたＩＺＡＭ。「次は１０日後から始まるＳＨＡＺＮＡツアーで愛ましょ」とつづり、金髪で美しく変ぼうした姿をアップした。

さらに連続投稿で「２月！ ＳＨＡＺＮＡツアーがもうすぐ始まる ３月に初めて南米のファンのみんなに会う予定！ 私たちを知らない人は、この機会をお見逃しなく。ブラジル、チリ、メキシコで大好きな人達に会える日を楽しみにしていますので、是非会いに来てください！」と海外で公演を行うこともつづり、別人のようなロングヘアでキュートな表情を見せたビジュアルも掲載。

ファンは「なんてかわいいんだ！！」「うおおおお！可愛いい！」「大好き過ぎて『何も言えねぇ…』状態です」「刺さりすぎる」「ずぅっっっと見ていたい」「オーマイガー」と様々な言語で声を書き込んでいた。

ＩＺＡＭは９０年代後半、ビジュアル系ロックバンド「ＳＨＡＺＮＡ」のメインボーカルとして９７年には「Ｍｅｌｔｙ Ｌｏｖｅ」で大ヒットを飛ばした。プライベートではタレントの吉岡美穂と２００６年に結婚し、０７年４月に長男、０８年１１月に長女、１０年１１月に次男が誕生している。おしどり夫婦で知られたが、１月１日にＳＮＳで「パートナーとして２０年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、 別々の未来に向けて歩き始める事となりました」と離婚を報告した。