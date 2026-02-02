Amazonでは2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

家電で人気のアイリスオーヤマもセール品を販売。「AZKFK-202-W」は、11％オフの10,480円（税込）で販売中です。

4つのモードと保温機能がうれしい布団乾燥機がセールに

↑AZKFK-202-W

AZKFK-202-Wは、ツインノズルの布団乾燥機。2本の立体ノズルで布団の隅々まですばやくあたため・乾燥ができ、ノズルを分ければ2組の布団にも同時使用が可能です。

操作が簡単な自動モードを4つ搭載。すばやくあたためる「あたためモード」やパワフル温風で布団を一気にあたためてふんわりさせる「冬モード」、寝汗で湿った布団を乾燥させて清潔に保つ「夏モード」、ダニが死滅すると言われている約50度以上の温風でダニを撃退する「ダニ対策モード」が選べます。

この4つの自動モードに加えて「保温モード」も搭載されており、冬モードとあたためモードの運転終了後に間欠運転を2時間繰り返すことで、お休みに適した温度を保てるとしています。また、付属のアロマケースにアロマをしみこませた脱脂綿をはさんでノズルにセットすれば、好みの香りづけもできます。

さらに、靴の乾燥にも対応し、付属の靴乾燥アタッチメントを使用すれば２足同時乾燥も可能です。

加えて、温度の上がりすぎを防ぐ安全装置も搭載。安全な温度に自動制御する温度センサーや、温度が上がりすぎた場合に自動停止するサーモスタット、本体の内部温度が上がりすぎた場合にヒーターへの電流を遮断する温度ヒューズなどにより、安心して使い続けられそうです。

お得にゲットするチャンスは2月2日23時59分まで！この機会をぜひお見逃しなく。

アイリスオーヤマの布団乾燥機はAmazonスマイルセールでお買い得！

