Snow Manの公式Xが2日に更新され、この日放送のTBS「CDTVライブ！ライブ！」について、メンバーの佐久間大介が体調不良だったため収録に参加しておらず、7人でのパフォーマンスとなることを伝えた。現在、佐久間は回復しているという。

同Xで「いつもSnow Manを応援いただきありがとうございます。2/2放送 TBS系「CDTVライブ!ライブ!」はメンバーの佐久間大介が体調不良だったため(現在は回復しております)、7名での出演となります。予めご了承ください」と呼びかけた。

佐久間はこの告知を引用し、「体調不良で不参加になり申し訳ないです。メンバーが助けてくれました 本当にありがとう ぜひメンバーの勇姿を見てください！俺も見ます！！！」と伝えていた。

佐久間は1月27日放送の「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）を欠席し、深澤辰哉が代役を務めていた。

また、目黒蓮は信ドラマ「SHOGUN 将軍」シーズン2の撮影でロケ地のカナダに滞在するため、グループ活動から一時離れることを発表している。

ファンからは「良くなって安心しました」「佐久間くんとめめが居ないのは寂しいけど、7人でどう歌割りを変えてるのか見れるの楽しみ」「無理せずお休みしてくれて良かったです」などの声が寄せられていた。