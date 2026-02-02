この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【LINE】友だちが使うスタンプをGETする方法」と題した動画を公開。LINEのトークで友だちが使っている気になるスタンプを、検索せずに簡単に入手する方法を紹介した。



友人とのトーク中に「このスタンプ、自分も使ってみたい」と感じた経験はないだろうか。ひらい先生氏は、多くの人がスタンプショップでキーワードを頼りに探そうとするが、もっと簡単で確実な方法があると指摘する。それは、トーク画面に表示されているスタンプそのものをタップするという、非常にシンプルな操作だ。



ひらい先生氏が示した手順は以下の通り。まず、目的のスタンプが送られてきた友だちとのトーク画面を開く。次に、欲しいスタンプを直接タップする。すると、自動的にそのスタンプの詳細ページに移動するという。このページでは、スタンプのシリーズに含まれる他のデザイン一覧や、価格（コイン数）などを確認できる。



動画内で紹介されたスタンプは有料のものだったが、この方法を使えば、それが有料か無料か、あるいはプレゼント専用のスタンプなのかといった情報も一目でわかる。わざわざスタンプの名前を覚えたり、特徴を思い出して検索したりする必要がなく、「欲しい」と思ったその瞬間に、直感的な操作で入手ページまでたどり着けるのが最大の利点だと同氏は説明した。



友だちとのコミュニケーションをきっかけに、新しいお気に入りのスタンプに出会えるこの機能。会話の流れを妨げることなく手軽にスタンプを探せる便利な方法を、試してみてはいかがだろうか。