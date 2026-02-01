シュツットガルトvsフライブルク スタメン発表
[2.1 ブンデスリーガ第20節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 4 ヨシュア・バグノマン
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 29 フィン・イェルチュ
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 11 ビラル・エル・カンヌス
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
MF 28 ニコラス・ナルティ
FW 26 デニズ・ウンダブ
控え
GK 21 シュテファン・ドルリャチャ
DF 2 アミーン・アル・ダキル
DF 7 マキシミリアン・ミッテルステット
DF 14 ルカ・ジャック
DF 22 ロレンツ・アシニョン
MF 10 クリス・フューリッヒ
MF 30 チェマ・アンドレス
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
FW 27 バドレディン・ブアナニ
監督
セバスティアン・ヘーネス
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
MF 7 デリー・シャーハント
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 5 アントニー・ユング
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 43 ブルーノ・オグブス
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 22 シリアケ・イリエ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります