[2.1 ブンデスリーガ第20節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[シュツットガルト]

先発

GK 33 アレクサンダー・ニューベル

DF 3 ラモン・ヘンドリクス

DF 4 ヨシュア・バグノマン

DF 24 ユリアン・シャボット

DF 29 フィン・イェルチュ

MF 6 アンジェロ・スティラー

MF 11 ビラル・エル・カンヌス

MF 16 アタカン・カラソル

MF 18 ジェイミー・レーベリンク

MF 28 ニコラス・ナルティ

FW 26 デニズ・ウンダブ

控え

GK 21 シュテファン・ドルリャチャ

DF 2 アミーン・アル・ダキル

DF 7 マキシミリアン・ミッテルステット

DF 14 ルカ・ジャック

DF 22 ロレンツ・アシニョン

MF 10 クリス・フューリッヒ

MF 30 チェマ・アンドレス

FW 9 エルメディン・デミロビッチ

FW 27 バドレディン・ブアナニ

監督

セバスティアン・ヘーネス

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 28 マティアス・ギンター

DF 29 フィリップ・トロイ

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー

MF 7 デリー・シャーハント

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 14 鈴木唯人

MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 31 イゴール・マタノビッチ

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 5 アントニー・ユング

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 43 ブルーノ・オグブス

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 22 シリアケ・イリエ

監督

ユリアン・シュスター

