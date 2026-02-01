Photo: 山田卓立

ランニングも続けていくうちに、「もう少しいいシューズを試してみよう」「シューズを変えればタイムも伸びるかも」と、物欲が湧いてくる。そのひとつの段階が「プレート入りか否か」というところ。

いきなりカーボンプレートは…という不安があったなかで、ご提供いただいたのがブルックス「ハイペリオンマックス3」（税込30,800円）。樹脂製プレートならではの感覚は、プレート入りシューズデビューに相応しい一足はなりそうだ。

プレートデビューにぴったりな「ハイペリオンマックス3」

Photo: 山田卓立

ランニングシューズ選びは、まず「プレート入りか否か」が大きいところ。

プレート入りのシューズは、好記録が狙える一方で、スピードが出すぎてカラダへの負荷が大きかったり、ブレが生じて安定感のない走りになったり、履きこなすには少し慣れが必要。

各メーカーからとんでもない数のシューズが出ているから、実際のところは、どれが自分にぴったりなんて全部履いて走ってみないと分からない。もともと「ハイペリオン マックス3」のデザインに目が止まっていたというのが正直なところ。ぼたっとした厚底モデルが主流の昨今、厚底にしてはシュッとした見た目が好みだったし、足を入れてみた感じもフィットする感覚があった。

Photo: 山田卓立

そこで、スペックはどうかと調べてみると、「初めてのプレート入りシューズ」に相応しい機能を発見。それは、「樹脂製プレート」だということ。

プレートというと、多くは「カーボンプレート」を指し、最近はカーボン製ではないものを増えてきたけど、ブルックスの「Speed Vault（スピードボールト）プレート」はカーボンプレートよりも柔軟性があり、しなりやすいのが特徴。だから「いきなりカーボンプレートは自信がない」「プレート入りシューズデビュー」にはぴったりというわけ。

Photo: 山田卓立

｢ハイペリオンマックス3｣のミッドソールは2層構造で、トップにはDNA GOLD（ディーエヌエーゴールド）、ボトムにはDNA FLASH v2（ディーエヌエーフラッシュ v2）という構成。

前者は、100％のPEBA（ポリエステールブロックアミド）素材に窒素を高圧注入することで、ブルックス史上最高のエネルギーリターンを実現した素材。後者は、「DNA GOLD」に比べ反発感は抑え、よりクッション性を重視。

DNA GOLDが「速さ優先」なら、DNA FLASH v2は「コントロールしやすさ」と言えそう。

レース後半戦でも足が「残る」感覚

Photo: 山田卓立

これまでのフルマラソン歴は片手で数えるほどだけど、ラン友には「どのくらいで走るの？」「なに履いてるの？」と、結局走力を問われるような話題になってきてしまう…。

とても人様に言えるようなタイムではないし、ある程度の記録を出しておきたいな、と思っていたのもプレート入りシューズを試してみようと思った理由。

Photo: 山田卓立

そんなこじらせ気味だったモチベーションを打開すべき、「ハイペリオンマックス3」を携えて参加したのが、河口湖、西湖を周遊する「富士山マラソン」。

レース当日はあいにくの天気。「富士山マラソン」は、湖畔を周遊するから一見勾配のなさそうなレースに思えるけど、実際は標高830m程度の河口湖から標高約900mの西湖に向かう、「箱根か！」と思うほどの登り坂と下り坂がある。

しかも、その登り坂は後半戦のスタミナを温存しておきたい中盤20kmすぎ。一気に体力が削られ、後半ぐだぐだになりそうだ。

Image: 富士山マラソン

そんな不安が的中…！することなく、いざ走り出すと勾配を登りきった西湖を周遊する20〜30km区間もペースを落とすことなく足が前に進み、「これがプレートの力か」と思わずにいられないレース運びに。西湖の湖畔は勾配も少なく、最後までペースを落とさずに完走。

これまで非プレートでのレースだったけど、気持ちいい反発を感じて、心地よい推進力で足を運べたのは、プレートのおかげ。結果、30分以上タイムを縮め、ようやく胸を張って言えるタイムになったかなと。

モデル名「ハイペリオン」の由来は太陽の神

Photo: 山田卓立

「ハイペリオン」は、ギリシャ神話に登場する太陽の神に由来するシリーズ名。ブルックスのなかでも、スピードと軽快さを重視したラインとして展開され、デイリーのランニングから競技用までをラインナップするレース仕様に近いモデル。

レース後半では、それまでの悪天候が嘘のように日差しが差し込んできた。これも「ハイペリオン（太陽の神）」のおかげか、と思わず笑ってしまったほどだ。

当然、日々の積み重ねやレースへのモチベーションづくりが記録更新につながったということは信じたいけど、言うまでもなくブルックス「ハイペリオンマックス3」の力なしにはここまでのパフォーマンスはなかったはず。

Photo: オールスポーツ 「富士山マラソン」は、海外ランナーが多いことでも有名。レース中に出会った外国人ランナーに「I follow you（ついていくよ）」と言われ、並走できたのもレースならではの思い出。

Source: ブルックス