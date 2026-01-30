ブンデスリーガ 25/26の第20節 ホッフェンハイムとウニオン・ベルリンの試合が、1月31日23:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。

ホッフェンハイムはバズーマナ・トゥーレ（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）、ティム・レンペール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、オリバー・バーク（FW）、鄭 優営（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。ホッフェンハイムのアンドレイ・クラマリッチ（FW）がPKを決めてホッフェンハイムが先制。

さらに45分ホッフェンハイムが追加点。アンドレイ・クラマリッチ（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とホッフェンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

ホッフェンハイムは後半の頭から選手交代。ティム・レンペール（FW）からマックス・メルステト（FW）に交代した。

47分ホッフェンハイムが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより3-0。さらにリードを広げる。

54分、ウニオン・ベルリンは同時に3人を交代。鄭 優営（MF）、オリバー・バーク（FW）、スタンリー・ヌソキ（DF）に代わりアンドラス・シェーファー（MF）、イリヤース・アンサ（FW）、デリック・ケーン（DF）がピッチに入る。

68分、ウニオン・ベルリンのラニ・ケディラ（MF）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ホッフェンハイムが3-1で勝利した。

なお、ホッフェンハイムは8分にアルビアン・ハジダリ（DF）、85分にアレクサンダー・プラス（MF）に、またウニオン・ベルリンは21分にスタンリー・ヌソキ（DF）、57分にアンドレイ・イリッチ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-01 01:30:31 更新