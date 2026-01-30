ホンキの「フル無限仕様」がスゴい

ホンダが販売している“究極のピュアスポーツカー”「シビック タイプR」は、FF車として最速クラスの圧倒的なパフォーマンスを持ちます。



そんなシビック タイプRには、ホンダ車のカスタマイズを手掛ける「無限」ブランドから、多彩なアイテムがラインナップされています。



このうち、2025年10月30日に発表された最高峰のパーツ群「Group.B（グループB）」とは、どのようなものなのでしょうか。

シビック タイプRは1997年に登場しました。ホンダ「シビック」をベースに、高回転版の高出力「VTEC」エンジンの搭載など、走行性能をチューニングしたハイパフォーマンスモデルです。

【画像】超カッコイイ！ これが1600万円の「シビックタイプR ”フル無限仕様”」です！ 画像で見る（30枚以上）

現行型（FL5型）は11代目シビックをベースとした6世代目で、2022年9月1日に発表。

動力性能の向上だけでなく、操縦安定性やドライバーに忠実なレスポンス性、先進運転支援システム「ホンダ センシング」の採用、スポーツドライビング時のログ記録機能など、正統な進化を果たしました。

搭載されるエンジンは先代（FK8型）と同じ「K20C」型2リッター直列4気筒VTECターボですが、10馬力と2.0kgmの出力向上が図られたことで、最高出力330馬力・最大トルク420Nmと、歴代最強スペックを実現しました。

そんなシビック タイプRに対して用意されるグループBパーツ群は、2024年1月開催の「東京オートサロン2024」で市販化を発表したもので、「Extreme “R”」をコンセプトに、サーキットでの走行性能向上を目標とし開発を行ったといいます。

徹底した解析による設計、こだわり抜いた素材選び、妥協のない品質評価と改善によって、パーツ群全体で約38kgの軽量化と標準車両比約3倍のダウンフォース増加を実現したとのことです。

エアロダイナミクスパーツとしては、フロント用に「カーボンフロントバンパーロアスポイラー」（165万円／消費税込み・以下同）、「カーボンエアロボンネット」（132万円）、「カーボンフロントエアロフェンダー」（88万円）を設定。

いずれも徹底した空力性能と軽量化を追求したもので、さらに排熱効率のアップなどに加え、フェンダーとボンネットのパーツはカーボン素材の柄と大型ダクトがレーシーな雰囲気を付与することに一役買っています。

サイド用にも「カーボンサイドスポイラー」（165万円）を設定し、フロントの戦闘的なスタイリングをサイドビューにもたらします。

リア用では、「カーボンリアバンパーディフューザー」（165万円）、「カーボンリアウイング」（110万円）、「カーボンテールゲートスポイラー」（22万円）を設定。

レーシングマシンのようなディフューザー形状は、空力解析をして開発したもので、滞留する空気を放出し、空気抵抗を低減。これにリアの2つのスポイラーとウイングを組み合わせることで、強大なダウンフォースを獲得できます。

大きく目立つウイングは各カーボンパーツとのマッチングも良好で、通常のシビックタイプRとのデザイン上の差別化にも役立ち、グループBパーツ群の主役のようなものとなっています。

またカーボンフロントバンパーロアスポイラーとカーボンリアウイングとの同時装着では、理想的な前後バランスの取れたダウンフォースを獲得できるように設計されています。

性能を引き立てるパフォーマンスパーツでは、1本出しの「スポーツチタンエキゾーストシステム」（純正バンパーガーニッシュセット：88万円／単体：82万5000円）を設定。

フロントパイプから専用開発を行い、パイプ径を拡大することで中間トルクを向上。チタンとステンレスを採用し、センター1本出しにすることで、純正比約8.75kgの軽量化を実現しています。

スリット入りの大径ローターと、ホイール目一杯のキャリパー容量から性能を物語る「ハイパフォーマンスブレーキシステム」（110万円）は、国際サーキットでの使用を想定したもので、900度近い温度での走行テストを繰り返し行い開発。ブレーキタッチの剛性感向上と高い制動力を実現したといいます。

このほか、エンジンルームを彩る「カーボンエンジンカバー&チャンバーカバー」（19万8000円）などもあり、所有欲を満たすパーツもラインナップされています。

これらのパーツのうち、特に効果を実感しやすい製品を、無限担当者に聞いてみました。

「単体でつけても効果がわかりやすいものはテールゲートスポイラーです。ハッチゲートについているものがそうです。空力解析上はこの小さいパーツでダウンフォースを稼いでいるもので、大きさの割には効果が大きいものになります。

（純正アクセサリーの）ホンダアクセスのパーツとも両立も図っています。我々としても積極的に売っていきたいパーツのひとつです。

ほかは100万円近いのがほとんどなので、22万円という設定も需要を狙っています。またシビックタイプRだけでなく、FL1やFL2（などの標準モデル）の方にも購入いただいて、デザイン上のアクセントにもなっています」

紹介した新製品（スポーツチタンエキゾーストシステムは単体価格）をすべて合計すると1059万3000円となります。

販売中のシビックタイプR「RACING BLACK Package」（車両本体価格617万9800円）と合わせると、1677万2800円となります。

グループBのパーツ群すべてを受注した事例はあるのでしょうか。先出の担当者は次のように話します。

「フルセットは1件か2件の受注で、どちらも海外でした。ボンネットとか、ウイングとか、個別パーツはいくつか受注いただいています」

海外で人気が非常に高まった日本製スポーツカーですが、無限のブランド認知もかなりされているようで、シビックタイプRのグループBも発売して間もなくであり、かつフルセットにすると値段も張る製品でありながら、受注を獲得しているようです。

まだ日本国内ではグループBの「フル無限」仕様としたシビックタイプRは存在しないようですが、際立った性能と無限ブランドのコンプリートでコーディネートすれば、見た目も良く、走っても速く、スペシャルで貴重な1台に仕上がりそうです。