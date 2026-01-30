HYDEが1月30日、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えた29日の東京公演の様子を公開した。

HYDEは現在、ニューアルバム 『JEKYLL』を携えたツアー中。HYDEが誕生日を迎えた1月29日は有明の東京ガーデンシアターでバースデー公演を行った。サプライズで公私ともに親交の深いX JAPANのYOSHIKIや、DAIGOも駆けつけ、57歳の誕生日を祝福した。

HYDEはInstagramに「Thank you, Tokyo, for celebrating my birthday. Kagawa, you're next!」と感謝のメッセージを綴り、数多くの羽根が舞う演出の中でオーケストラをバックに歌うHYDE、赤いバラの花束を持って祝福に駆けつけたYOSHIKIと抱き合うシーン、バースデーケーキを運んできたDAIGOとの一幕などバースデー公演の写真を公開した。

また、HYDEの誕生日に駆けつけたDAIGOも自身のInstagramに「今日は神の！HYDEさんの誕生日！ということでライブにサプライズでケーキを運ばせていただきました！ 毎年お祝いできて嬉しいです」と綴り、HYDEの首にはDAIGOが誕生日プレゼントに贈ったマフラーをかけ、DAIGOは色違いのマフラーをかけての2ショットを披露。

「今年は誕生日になる瞬間を時報聞いて、メッセージ送ったら1番でした！！ やったー！！」と一番乗りだったことを喜ぶDAIGO。「今日こないのー？とHYDEさんに言われ、返信に困りましたが、無事に役目を終えることがてきてホッとしています！！」と当日の裏話を明かし、最後は「本当におめでとうございます！ SSS 好き好き好き！！」と改めて誕生日の祝福とHYDEへの愛を伝えている。

またYOSHIKIは、自身のXで「Happy birthday @HydeOfficial_今日は久しぶりに共演できて楽しかったです！」とポストしている。

（文＝本 手）