こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。

現在、設営しやすいトンネルフレーム構造、コンパクトかつ居住性に優れたColeman（コールマン）のテント「トンネルシェルター/240」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Coleman(コールマン) トンネルシェルター/240 2ルーム キャンプ アウトドア ファミリー 定員 ２〜3人用 ２ROOM タープ シェルター 防災 簡単設営 組み立て簡単 前室付き 耐水圧1500mm フルスカート 初心者 54,166円 （45%オフ） Amazonで見る PR PR

設営しやすく居住性も妥協しない！ コールマンのトンネル型2ルームテントが、45％オフの大特価に

トンネルフレーム構造による設営のしやすさと2〜3人で使える居住性を備えたColeman（コールマン）のトンネル型2ルームテント「トンネルシェルター/240」が、現在、Amazonで45％オフの大特価に！

コンパクトながらリビングと寝室を分けられるため、ファミリーやデュオキャンプに最適です。

3本のアーチフレームをリッジフレームで支える“トンネルフレーム構造”により、簡単設営と高い剛性を実現。使用サイズは約520cm×260cm×180cmで、コンパクトながら広々としたリビング空間を確保します。

インナーテントは約240cm×240cm×150cm。例えば、大人2人＋子ども1人でもゆったり横になれるサイズ感です。インナーを外せば、シェルターやタープとしても活躍しますよ。

ルーフフライとフルスカートで、気温や天候への対応力と快適性を強化

付属のルーフフライ（テントの天井部分に重ねて被せる専用シート）は、気温や天候、サイトレイアウトに応じて調整可能。ポールを使えばサイドキャノピー（車のそばに取り付けて、リビングスペースや日よけ・雨よけの屋根を作るアイテム）としてリビングを拡張できます。

テントと地面との間を塞ぐフルスカート装備により、春秋の肌寒い季節でも冷気の侵入を抑制。4面Dドアとメッシュウィンドウで通気性も確保できるのもありがたい。

インナーテントがファスナー連結式なっているおかげで、テント全体の剛性もアップ。強風時の揺れを軽減してくれるので、天候が変わりやすい山間部のキャンプにももってこいです！

Coleman(コールマン) トンネルシェルター/240 2ルーム キャンプ アウトドア ファミリー 定員 ２〜3人用 ２ROOM タープ シェルター 防災 簡単設営 組み立て簡単 前室付き 耐水圧1500mm フルスカート 初心者 54,166円 （45%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Colemanのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2026年1月30日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢Amazon スマイルSALE｣