Photo: Kaoru Mochida

オンラインミーティングが当たり前になった一方で、

・カフェや街中で騒音が気になって思うように話せない ・ミュートを切り忘れていて話が伝わっていなかった ・生活音を流してしまって気まずい

そんな音まわりのストレスを感じている人も多いはず。 在宅ワーク、出社、カフェ作業が混在する今、静かな場所を探すことの難易度って高いですよね。

Photo: Kaoru Mochida

そんな課題に向けた新しい選択肢が、AIノイズキャンセリング搭載ワイヤレスヘッドセット、 Belfida「MAGIC MIC III」。本日19:00より、GIZMARTにてクラウドファンディングがスタートします。

Belfida MAGIC MIC III 11,220円 超早割限定価格（25%OFF） CoSTORYで見る

「あなたの声だけ」を届けるヘッドセット

Photo: Kaoru Mochida

MAGIC MIC IIIの最大の特長は、6,300万以上のノイズパターンを学習したAIによるENC（環境ノイズキャンセリング）。

エアコンの動作音や、店内BGM、周囲の会話、キーボードの打鍵音など、オンライン会議でありがちな環境音をリアルタイムで解析し、不要な音を抑制します。独自アルゴリズムとデュアルマイク構造、さらにビームフォーミング技術を組み合わせることで、背景ノイズを82％以上カット。

相手には「声だけ」がクリアに届く設計です。「今、ミュートするべきかな？」と考える時間を減らし、会話そのものに集中できる環境を目指しているそう。

ハイブリッドワーク前提の設計

Photo: Kaoru Mochida

MAGIC MIC IIIは、通話品質だけでなく日常的な使いやすさも重視されています。 重さはなんと、約88gと軽量（バナナ1本よりも軽い）。ワイヤレス仕様で、長時間装着しても負担になりにくい設計です。

PCとスマートフォンなど、2台同時接続が可能なデュアルデバイス対応。

Photo: Kaoru Mochida

また、付属の充電スタンドは、ヘッドセットを置くだけで充電が始まるドック仕様。USB-AとUSB-Cポートを各1つ備え、USBハブ（USB2.0）としても使えます。これが意外と便利。

本日19:00よりクラウドファンディング開始

Photo: Kaoru Mochida

MAGIC MIC IIIは、本日19:00よりCoSTORYにてクラウドファンディングを実施。数量限定で、割引プランも用意されています。

【超早割】限定50台 →1万1220円（25%OFF） 【早割】限定300台 →1万1968円（20%OFF） 【GIZMART割】限定1000台 →1万2716円（15%OFF） 【超早割2個セット】限定50セット →2万944円（30%OFF） 【GIZMART割2個セット】限定100セット →2万3936円（20%OFF）

超早割は割引率がもっとも高く、先着順となっています。オンラインミーティングの環境を見直したい人は、この機会をお見逃しなく。 ミュート操作に神経を使う会議から、 “声だけを届ける”会話環境へ。ヘッドセットを購入したことがない方も、ぜひチェックしてみてください。