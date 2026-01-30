「あなたの声だけ」を届けるヘッドセット。本日19時より、クラファンでお得に登場
オンラインミーティングが当たり前になった一方で、
・カフェや街中で騒音が気になって思うように話せない
・ミュートを切り忘れていて話が伝わっていなかった
・生活音を流してしまって気まずい
そんな音まわりのストレスを感じている人も多いはず。 在宅ワーク、出社、カフェ作業が混在する今、静かな場所を探すことの難易度って高いですよね。
そんな課題に向けた新しい選択肢が、AIノイズキャンセリング搭載ワイヤレスヘッドセット、 Belfida「MAGIC MIC III」。本日19:00より、GIZMARTにてクラウドファンディングがスタートします。
「あなたの声だけ」を届けるヘッドセット
MAGIC MIC IIIの最大の特長は、6,300万以上のノイズパターンを学習したAIによるENC（環境ノイズキャンセリング）。
エアコンの動作音や、店内BGM、周囲の会話、キーボードの打鍵音など、オンライン会議でありがちな環境音をリアルタイムで解析し、不要な音を抑制します。独自アルゴリズムとデュアルマイク構造、さらにビームフォーミング技術を組み合わせることで、背景ノイズを82％以上カット。
相手には「声だけ」がクリアに届く設計です。「今、ミュートするべきかな？」と考える時間を減らし、会話そのものに集中できる環境を目指しているそう。
ハイブリッドワーク前提の設計
MAGIC MIC IIIは、通話品質だけでなく日常的な使いやすさも重視されています。 重さはなんと、約88gと軽量（バナナ1本よりも軽い）。ワイヤレス仕様で、長時間装着しても負担になりにくい設計です。
PCとスマートフォンなど、2台同時接続が可能なデュアルデバイス対応。
また、付属の充電スタンドは、ヘッドセットを置くだけで充電が始まるドック仕様。USB-AとUSB-Cポートを各1つ備え、USBハブ（USB2.0）としても使えます。これが意外と便利。
本日19:00よりクラウドファンディング開始
MAGIC MIC IIIは、本日19:00よりCoSTORYにてクラウドファンディングを実施。数量限定で、割引プランも用意されています。
【超早割】限定50台
→1万1220円（25%OFF）
【早割】限定300台
→1万1968円（20%OFF）
【GIZMART割】限定1000台
→1万2716円（15%OFF）
【超早割2個セット】限定50セット
→2万944円（30%OFF）
【GIZMART割2個セット】限定100セット
→2万3936円（20%OFF）
超早割は割引率がもっとも高く、先着順となっています。オンラインミーティングの環境を見直したい人は、この機会をお見逃しなく。 ミュート操作に神経を使う会議から、 “声だけを届ける”会話環境へ。ヘッドセットを購入したことがない方も、ぜひチェックしてみてください。