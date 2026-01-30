Image: Hyakuseki

掃除が週末の重労働ではなくなるかもしれません。コードレス高圧洗浄機、Bellareb「BLT」は、汚れに気づいた瞬間に手に取れる、暮らしの「今」に寄り添うツール。

電源も水道も不要で、思い立ったらすぐに使い始められる手軽さが魅力です。

さっと掃除が始められる3つの理由

Image: Hyakuseki

この次世代高圧洗浄機の手軽さを支えている特長は、電源コードからも水道ホースからも自由なこと。

本体重量は920gと軽いので、重い本体をコンセントまで運び、ねじれるホースを水道に繋ぐという、洗浄前の一苦労がありません。

また、給水方法の選択肢が豊富な点も魅力です。手元にあるペットボトルを装着すれば、それだけで準備は完了。

バケツに汲んだ水も利用できる自吸水機能を備えているため、その場で洗浄を始められます。

Image: Hyakuseki

そしてもうひとつ、注目しておきたいポイントは操作性が直感的なこと。ノズルを装着してスイッチを押すだけと、迷わず使えるシンプルさが、掃除のハードルを下げてくれるんです。

数分の習慣が、いつもきれいな環境を保つ

Image: Hyakuseki

たとえば、ふとベランダの汚れが目に付いたとき。これまではまず雑巾を濡らして絞る必要がありました。

その後も、汚れが落ちるまで擦り、そして最後に雑巾を洗う…と、なかなかの手間。でも、「BLT」があれば、部屋から本体と水の入ったペットボトルを持ち出し、カチッと装着。気になる汚れに水流を向ければ、短時間で洗浄は完了です。

後片付けも、本体を軽く拭いて専用ケースに収めるだけなので、「後でやろう」という先延ばしが生まれる余地はなさそうです。

知っておきたいポイントと上手な使い方

Image: Hyakuseki

場所を選ばずコンパクトに収納できるのが特長ですが、注意点もあります。

・広範囲の掃除には工夫を：タンクレスのため、広い壁などを洗うときは水の補充が必要です。

・水圧とパワーのバランス：バッテリーは最大60分駆動。水圧は3.5MPa（※）と家庭用には十分なパワーですが、業務用のような強力さを求めるられるシーンには不向きかもしれません。

これらを踏まえると、網戸やキャンプギア、車など、ピンポイントな掃除には最適なんじゃないでしょうか。

※ 最大水圧3.5MPa：メーカーによる性能テストに基づく数値であり、使用環境や給水方法により異なります。

週末にまとめて行っていた大仕事も、気づいたその場で解消する軽快なタスクに変わります。コードレス高圧洗浄機「BLT」のスペック詳細は、以下リンクよりチェックしてみてください。

Image: Hyakuseki

