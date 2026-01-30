米ピープル誌は1月27日（現地時間）、デビッドとビクトリアの夫妻が、息子のブルックリン、そして彼の妻であるニコラ・ペルツ・ベッカムとの間で抱えている葛藤が公開の戦争へと発展したとし、内部関係者たちの話しを報じた。

ブルックリンは、英国のサッカー界のスターであるデビッドと、世界的ガールズグループ「スパイス・ガールズ」のメンバーであるビクトリアの間に生まれ、成長の過程を通じて常に注目を浴びて育った。しかし、20日（日本時間）、自身のSNSに長文のメッセージを掲載し、両親が2022年の結婚前後から妻ニコラとの関係を「絶えず壊そうとした」と非難した。

あわせて「僕たちが家族として一つにまとまろうといくら努力しても、妻は家族から絶えず無視されてきた」とし、絶縁を宣言した。ブルックリンとニコラがベッカム夫妻と不仲であるという疑惑は以前から提起されていたが、この不仲説について公式に言及したのは今回が初めてだった。

ブルックリンは、ニコラとの結婚式から最近に至るまで、デビッドとビクトリアから無視され続けてきたと主張した。その後、ブルックリン側の関係者は、自身とニコラが数年間にわたって受けてきたネガティブなメディア報道の背後にデビッドとビクトリアがいるとブルックリンが信じているため、公の場での発言に踏み切ったのだと伝えた。

長男の暴露にベッカム夫妻は衝撃を受けており、ある情報筋は「これ以上の関心を集めたくないため、沈黙を守っている」と伝えた。また別の内部関係者は「デビッドとビクトリアはブルックリンを愛しており、息子を失うことを恐れている。彼らは今すぐにでもブルックリンを再び受け入れる準備ができている」とした。