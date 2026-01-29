弁護士の八代英輝氏が29日、TOKYO MX「堀潤Live Junction」（月〜金曜後8・00）に生出演し、衆院選（2月8日投開票）の選挙戦による雪の影響について私見を語った。

番組では、異例の冬選挙について伝えた。MCのジャーナリスト堀潤氏はこの日、秋田・大館での取材で、スタジオへ入るのに雪かきから始めたことを説明した。

八代氏自身、「雪国で任地経験があるんですけど」といい、「日曜日にどこか行こうという時に、雪から車を掘り起こすところから始めるんです。車が完全に埋もれちゃっていて。車社会じゃないですか、完全に。それもひと苦労」と、想像を絶する雪国の苦労を明かした。

また「足の不自由な方とか、障がいのある方とか、誰かに頼まないと移動がままならない方もたくさんいらっしゃるじゃないですか。そういう方々のことを考えると余計、自然状況というのは厳しいなと思います」とも述べた。

受験シーズンとあって、選挙期間中に試験日を迎える大学を紹介。試験中に演説が耳に入って集中力を切らさないように、普段は禁止している耳栓を許可するなどの措置を取るという。

八代氏は「受験生に対してももっと配慮が必要な法制というのも…」と述べ、「法律が古いというのも実感としてありますね」と現状に合わない法律の古さを指摘していた。