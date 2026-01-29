Photo: きむ（ら）

登山やキャンプ、もしくは普段の生活でも、LEDライトってあると便利なんですよね。

でも登山のときはヘッドライト、キャンプのときはランタン型。

自転車には専用のライト、夜には携帯用と、別々で用意していたりして、買い増すたびに結構な出費に……。

モンベルのライトは汎用性がとても高い

モンベル クリップオンコンパクトライト

そんなときにおすすめなのが、モンベルの「クリップオンコンパクトライト」です。

商品としては、夜の散歩やサイクリングの際に自分の存在を知らせるための「シグナルライト」とのことなのですが、実際にはかなり汎用的に使えるライトでした。

登山のときのヘッドライトは200lm以上とか、50m先まで照らせるようになどの目安があるので、このライトは全くそのスペックにはなっていません。

そのため、登山のときのメインのライトにはできませんが、自己責任とはなるものの、もしものときのバックアップとして、もしくはテント内や夜間にトイレに向かうときに使う用途としてであれば、十分使える明るさです。

なんといっても、単4電池1本で使える気軽さがあるので、この明るさでも全く文句はありません。

大きさも親指と同じくらいのサイズしかなく、とてもコンパクトです。

どこにでも取り付けられる！

このライトは、さまざまなところに取り付けられる懐の広さも持っています。

裏のクリップを使って、キャップに簡単に取り付けることがでます。

同じくクリップで、バッグにも取り付け可能です。

ただ、クリップが上に向くような形で取り付けると、使っているうちに外れてしまうこともあります。

そんなときは、クリップの返しよりも幅の狭いベルトなどに付けることで、かなり落ちにくくなるので、そのような使い方をお勧めします。

また、クリップだけでなく、ベルトなどを通せるような作りにもなっているので、幅広のゴムバンドなどを使えば簡易のヘッドライトのようにも使うことが可能です。

家にゴムバンドがなかったため、上の写真はビニールテープを使っていますが、使用イメージは分かるかと思います。

ちなみにこのクリップは360度クルクルと回るのと、ライトの角度も自在に変えられるので、地面において使うのもありです。

キャンプ中などはライトがいくらあっても良いので、色々使えるこういった汎用的なライトは助かります。

夜道を歩くときや自転車でのシグナルライトとしても便利

このライトは白色で点灯と点滅、赤色で点滅させることができます。

夜道を歩くときや自転車に乗っている時、周りに自分の存在を伝えるときには、赤色点滅が有効ですが、このモードだとなんと公称で139時間も使えるんです！

単4電池1本でこんなに持つとは驚きです。

コンパクトでさまざまなところに付けられて、電池も長持ちなこのライト、複数買っておいても損はしないですよ！

