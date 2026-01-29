melnee誕生♡痛くないニードルコスメで肌印象を底上げ

スキンケアは、自分を大切にするためのセルフケア。そんな想いに寄り添う次世代型ニードルスキンケアブランド『melnee（メルニー）』が、2026年2月2日（月）に誕生します。痛くない※4“とろける”ニードルという新発想で、忙しく揺らぎがちな「MZ世代」の肌をサポート。毎日のケアが楽しみになる、前向きな変化に注目です♡

痛くない“とろける”ニードルの秘密

『melnee（メルニー）』最大の特長は、美容成分タウリン※7でできた次世代型“とろける”ニードル。肌に塗布するとニードルが肌の水分で溶け、内包された美容成分を角質層までしっかり届けます※6。

針そのものが美容成分のため肌に残らず、痛みを感じにくいのが魅力。日本初※1のテクノロジーが、ニードルコスメへの不安を優しく解消します。

MZ世代の肌を考えた成分処方

ニードルに内包されるメイン成分は、ダマスクローズ由来のローズPDRN※3。低刺激かつ高い浸透力※6が期待でき、肌パフォーマンスを底上げします。

さらにビタミンC誘導体※10、グルタチオン※7、ナイアシンアミド※7など、成分にこだわる世代も納得の処方設計。桜色のパッケージで、スキンケアルーティーンの気分まで高めてくれます。

目的別に選べる全4アイテム

ラインナップは全4アイテム。メルニーポジティブスキンマスク潤い白玉は1枚330円（税込）、4枚入1,320円（税込）。

メルニーポジティブスキンマスク濃密保湿も1枚330円（税込）、4枚入1,320円（税込）。

メルニーポジティブスキンセラムは28mLで2,970円（税込）。

メルニーポジティブスキンクリームは30gで2,750円（税込）。集中ケアから毎日のベース作りまで、肌状態に合わせて選べます。

毎朝の肌に、前向きな変化を♡

『melnee（メルニー）』は、全国のバラエティショップ、ドラッグストア、オンラインサイト※2にて順次登場。2026年2月2日（月）にはマスク2種、3月2日（月）にはセラムとクリームが発売されます。

痛くないニードルコスメで、肌が整うと気分も前向きに。毎日のスキンケアが楽しみになる新習慣を、ぜひ体感してみてください♪