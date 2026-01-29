【キルアオ】4月よりテレ東系列にて放送開始！ 古波鮫シン役は佐久間大介に決定！
2026年4月よりテレ東系列にて放送開始のTVアニメ『キルアオ』、古波鮫シン役が佐久間大介に決定、ピンクヘアがリンクしたアフレコ姿が公開された。
＞＞＞佐久間さんのアフレコ写真や作品キービジュアルをチェック！（写真3点）
週刊少年ジャンプの⼈気漫画『キルアオ』（原作：藤巻忠俊〈代表作：『⿊⼦のバスケ』、『ROBOT×LASERBEAM』〉）が、2026年4⽉よりテレ東系列にてTVアニメ化が決定。既に、個性豊かなキャラクターを演じる豪華キャスト陣が発表され、さらに話題を呼んでいる本作。
このたび、新たな追加キャストとして、古波鮫シン役は佐久間⼤介に決定した。あわせて、到着したコメントとアフレコの様⼦も公開された。
昨年末に開催された「ジャンプフェスタ 2026」ジャンプステーションステージにて、＜【必修】TV アニメ『キルアオ』1時間⽬＞と題した本作のステージイベントを実施。⼤狼⼗三役・三瓶由布⼦をはじめとするメインキャラクターを演じる豪華キャスト陣が明らかになったと同時に、発表された4名のキャストがステージにサプライズ登壇し、会場は一層熱気に包まれた。
そんな本作で、中学校への潜入捜査を依頼された大狼十三とともに、スリル満点なスクールライフを送る暗殺者・古波鮫シン役に佐久間大介が決定した。古波鮫シンは、中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」所属のピンクヘアとおしゃぶりがトレードマークの一風変わった暗殺者。そんなシンを演じる佐久間より、作品への期待を含めた意気込みコメントも到着した。
大のアニメ好きで知られ、今や声優としてアニメ作品に出演する佐久間は「シンのカッコいいけど、少し変。真面目なんだけど、少し変。な部分もしっかりと表現できるように魂込めて声を吹き込ませていただきます」と本作への意気込みをアピール。
また、アフレコの様子を捉えた特別ショットも公開。マイク前で台本を片手に収録に臨むのは、古波鮫シンとリンクした ”ピンクヘア” の佐久間の姿。主人公の大狼十三とどんなバトルを繰り広げるのか、今から古波鮫シンの登場回が待ち遠しい。
新たな豪華キャストを迎え4月から始まる ”青春やり直し系” アクション・コメディにぜひご注目を。
（C）藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会
＞＞＞佐久間さんのアフレコ写真や作品キービジュアルをチェック！（写真3点）
週刊少年ジャンプの⼈気漫画『キルアオ』（原作：藤巻忠俊〈代表作：『⿊⼦のバスケ』、『ROBOT×LASERBEAM』〉）が、2026年4⽉よりテレ東系列にてTVアニメ化が決定。既に、個性豊かなキャラクターを演じる豪華キャスト陣が発表され、さらに話題を呼んでいる本作。
昨年末に開催された「ジャンプフェスタ 2026」ジャンプステーションステージにて、＜【必修】TV アニメ『キルアオ』1時間⽬＞と題した本作のステージイベントを実施。⼤狼⼗三役・三瓶由布⼦をはじめとするメインキャラクターを演じる豪華キャスト陣が明らかになったと同時に、発表された4名のキャストがステージにサプライズ登壇し、会場は一層熱気に包まれた。
そんな本作で、中学校への潜入捜査を依頼された大狼十三とともに、スリル満点なスクールライフを送る暗殺者・古波鮫シン役に佐久間大介が決定した。古波鮫シンは、中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」所属のピンクヘアとおしゃぶりがトレードマークの一風変わった暗殺者。そんなシンを演じる佐久間より、作品への期待を含めた意気込みコメントも到着した。
大のアニメ好きで知られ、今や声優としてアニメ作品に出演する佐久間は「シンのカッコいいけど、少し変。真面目なんだけど、少し変。な部分もしっかりと表現できるように魂込めて声を吹き込ませていただきます」と本作への意気込みをアピール。
また、アフレコの様子を捉えた特別ショットも公開。マイク前で台本を片手に収録に臨むのは、古波鮫シンとリンクした ”ピンクヘア” の佐久間の姿。主人公の大狼十三とどんなバトルを繰り広げるのか、今から古波鮫シンの登場回が待ち遠しい。
新たな豪華キャストを迎え4月から始まる ”青春やり直し系” アクション・コメディにぜひご注目を。
（C）藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会