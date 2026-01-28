¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¡¥¹¥®Ìô¶É50¼þÇ¯¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬¥¹¥®Ìô¶É50¼þÇ¯¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÏÍè·î2Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£À¾ÈªÂç¸ã¤Ï¡Ö50¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇCM¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬À¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¥®Ìô¶É¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤Î°ìÊ¸¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö¾Ð´é¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÈÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ë¿Í¡¹¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î»ÑÀª¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡CMËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î7¿Í¤¬¥¹¥®Ìô¶É¤ÎÅ¹ÊÞÁ°¤Ë½¸¹ç¤·¡¢¡Ö¥¹¥®Ìô¶É¡Á¢ö¡×¤È¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ç¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤ªÇã¤¤Êª³Ú¤·¥¹¥®¡×¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃù¤Þ¤ê¥¹¥®¡×¡Ö¥¢¥×¥ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ç¤ªÆÀ¥¹¥®¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥®Ìô¶É¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢7¿Í¤¬¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥¹¥®¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£À¾Èª¤Ï¡Ö50Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤òÊâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¥¹¥®Ìô¶É¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢CM¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¹¥®Ìô¶É¤ÎÆÃÄ§¤ò³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥®Ìô¶É50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö50¼þÇ¯Âç´¶¼Õº×¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥¹¥®Ìô¶É¥¢¥×¥ê¤«¤é±þÊç¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3000¿Í¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£Æ»»Þ½ÙÍ¤¤Ï¡Ö¥¹¥®Ìô¶É50¼þÇ¯¤ò½Ë¤¤¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¼¤ÒËÍ¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£