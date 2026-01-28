池袋からイタリアへ“ファーストクラスの旅”に行ってみた！ 豪華な座席と機内食を味わう体験へ「すごい臨場感」「普通に騙されたわw」の声
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『イタリア旅行に行くずんだもん』というnamerouさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
ここの航空会社
https://firstairlines.jp/
世界各国の料理を作ったり旅行動画を多数投稿しているnamerouさんが、イタリア旅行の様子を動画にまとめました。
乗ったのは池袋国際空港発のミラノ行き。航空会社はFIRST AIRLINESです。ファーストクラスだけにテーブルが広いですね。
離陸はけっこう揺れたとのこと。
ファーストクラスの広い座席ですが、眠ることができないでいると機内食の時間に。
色々盛り沢山な1皿がまず登場。なんだかビュッフェで小学生に取らせたみたいな茶色いお皿、と感じたとのこと。
次にミネストローネのようなスープが出てきました。美味しかったそうです。
メインはラム肉を焼いたもの。火入れがいい具合で、機内食とは思えないクオリティだとか。「さすがファーストクラスですな」とnamerouさん。
デザートはチョコケーキでした。こちらも美味しかったそうです。
2時間のフライトでミラノの空港に着陸です。2時間という短さに「ん？？？」「あれ」「短っ」の反応が寄せられます。
実はこちらはFIRST AIRLINESは、疑似的な航空・世界旅行とグルメを楽しめる施設。実際のファーストクラスで利用されていた座席で、行き先ごとのお料理が味わえます。VR現地観光の体験もあるのだとか。
8000円ほどと安いとは言えないけれど、ユニークなサービスなのでここに価値を見出せる人にはオススメとnamerouさん。中の様子に興味を持たれた方はどうぞ動画で詳細をご覧ください。
視聴者のコメント
・動画越しでもすごい臨場感
・ファーストクラスなんだ、すげぇ
・ジッサイ面白い取り組みだな
・豪 華 す ぎ る 機 内 食
・明らかにネタっぽいのに椅子が本格的過ぎて困惑した
・普通に騙されたわw