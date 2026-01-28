池袋からイタリアへ“ファーストクラスの旅”に行ってみた！ 豪華な座席と機内食を味わう体験へ「すごい臨場感」「普通に騙されたわw」の声

写真拡大 (全13枚)

　今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『イタリア旅行に行くずんだもん』というnamerouさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ここの航空会社
https://firstairlines.jp/

　世界各国の料理を作ったり旅行動画を多数投稿しているnamerouさんが、イタリア旅行の様子を動画にまとめました。

　乗ったのは池袋国際空港発のミラノ行き。航空会社はFIRST AIRLINESです。ファーストクラスだけにテーブルが広いですね。

　離陸はけっこう揺れたとのこと。

　ファーストクラスの広い座席ですが、眠ることができないでいると機内食の時間に。

　色々盛り沢山な1皿がまず登場。なんだかビュッフェで小学生に取らせたみたいな茶色いお皿、と感じたとのこと。

　次にミネストローネのようなスープが出てきました。美味しかったそうです。

　メインはラム肉を焼いたもの。火入れがいい具合で、機内食とは思えないクオリティだとか。「さすがファーストクラスですな」とnamerouさん。

　デザートはチョコケーキでした。こちらも美味しかったそうです。

　2時間のフライトでミラノの空港に着陸です。2時間という短さに「ん？？？」「あれ」「短っ」の反応が寄せられます。

　実はこちらはFIRST AIRLINESは、疑似的な航空・世界旅行とグルメを楽しめる施設。実際のファーストクラスで利用されていた座席で、行き先ごとのお料理が味わえます。VR現地観光の体験もあるのだとか。

　8000円ほどと安いとは言えないけれど、ユニークなサービスなのでここに価値を見出せる人にはオススメとnamerouさん。中の様子に興味を持たれた方はどうぞ動画で詳細をご覧ください。

視聴者のコメント

・動画越しでもすごい臨場感
・ファーストクラスなんだ、すげぇ
・ジッサイ面白い取り組みだな
・豪　華　す　ぎ　る　機　内　食
・明らかにネタっぽいのに椅子が本格的過ぎて困惑した
・普通に騙されたわw