池袋からイタリアへ“ファーストクラスの旅”に行ってみた！ 豪華な座席と機内食を味わう体験へ「すごい臨場感」「普通に騙されたわw」の声

ここの航空会社

https://firstairlines.jp/

世界各国の料理を作ったり旅行動画を多数投稿しているnamerouさんが、イタリア旅行の様子を動画にまとめました。

乗ったのは池袋国際空港発のミラノ行き。航空会社はFIRST AIRLINESです。ファーストクラスだけにテーブルが広いですね。

離陸はけっこう揺れたとのこと。

ファーストクラスの広い座席ですが、眠ることができないでいると機内食の時間に。

色々盛り沢山な1皿がまず登場。なんだかビュッフェで小学生に取らせたみたいな茶色いお皿、と感じたとのこと。

次にミネストローネのようなスープが出てきました。美味しかったそうです。

メインはラム肉を焼いたもの。火入れがいい具合で、機内食とは思えないクオリティだとか。「さすがファーストクラスですな」とnamerouさん。

デザートはチョコケーキでした。こちらも美味しかったそうです。

2時間のフライトでミラノの空港に着陸です。2時間という短さに「ん？？？」「あれ」「短っ」の反応が寄せられます。

実はこちらはFIRST AIRLINESは、疑似的な航空・世界旅行とグルメを楽しめる施設。実際のファーストクラスで利用されていた座席で、行き先ごとのお料理が味わえます。VR現地観光の体験もあるのだとか。

8000円ほどと安いとは言えないけれど、ユニークなサービスなのでここに価値を見出せる人にはオススメとnamerouさん。中の様子に興味を持たれた方はどうぞ動画で詳細をご覧ください。

