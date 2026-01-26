ソニーは、ワイヤレス接続でもクリアな音の再生を実現するステレオレコードプレーヤー「PS-LX3BT／LX5BT」を2026年2月14日に発売します。実売価格は「PS-LX3BT」が4万1000円前後、「PS-LX5BT」が5万円前後（いずれも税込）。

「PS-LX3BT」

「PS-LX5BT」

記事のポイント これからレコードを聴き始めるビギナーに最適なプレーヤーがソニーから登場。Bluetoothにも対応しているので、ワイヤレスヘッドホンやワイヤレススピーカーでも楽しめます。

「PS-LX3BT」はアナログレコード初心者でも操作がしやすく充実の機能を備えたモデル、「PS-LX5BT」は無線／有線接続ともに高精度なオーディオ性能を追求したモデルです。

両機種ともスタートボタンを押すだけでレコードの再生から停止までを自動で行い、手軽に音楽を楽しめます。また、透明なダストカバーを備え、洗練されたシンプルなデザインとなっています。

有線接続はもちろん、aptX、aptX-Adaptive、Hi-Res Wireless AudioをサポートするBluetooth接続により、ワイヤレスでも高音質な音を楽しめます。また、高品質なカートリッジとアルミ製プラッターを採用し、振動を抑えてクリアで安定した音の再生を実現します。

USB出力には3段階のゲインコントロールを備え、PCに接続することでレコードの再生音源をデジタル化することが可能です。

「PS-LX5BT」は、一体型のボディや高品質なカートリッジ、アルミニウム製トーンアーム、高音質ラバーマットにより不要な振動を抑えて、音の純度を保つよう設計。これにより、豊かで広がりのある音場と高音質を実現します。

また、金メッキを施した音声出力端子を備え、音楽鑑賞に没入したい人向けに有線接続による高品位な音響体験を提供します

ソニー 「PS-LX3BT／PS-LX5BT」 発売日：2026年2月14日 実売価格：PS-LX3BT／4万1000円前後、PS-LX5BT／5万円前後（いずれも税込）

