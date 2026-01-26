Æ²ËÜ¹ä¤ÎÁ°È±¤¢¤ê¥Þ¥ì¥Ã¥È¥Ø¥¢»Ñ¤Ë¡Ö¿À¥Ó¥¸¥å¤¹¤®¡×¡Ö¥á¥í²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÍÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¡£¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤¬¡ÖÏÃ¤·Êý¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃÂê
.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤¬¡¢D.U.N.K.¡ÊDANCE UNIVERSE NEVER KILLED¡Ë¤Î¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÈ±·¿¤âÏÃ¤·Êý¤â¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ÈÏÃÂê¤ÎÆ²ËÜ¹ä¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥ì¥Ã¥È¥Ø¥¢¤¬¿·Á¯¤ÊÆ²ËÜ¹ä
¢£.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë¤¬¡ØD.U.N.K. Showcase¡Ù¤Ë½Ð±é·èÄê
Æ²ËÜ¹ä¤Ï.ENDRECHERI.¤È¤·¤Æ¡¢3·î13Æü¤«¤é15Æü¤Î3Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØD.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026¡Ù¤ÎDAY3¤Ø¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ²ËÜ¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¹½À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ§Èó¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½Å¤á¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿Á°È±¤ò¥«ー¥êー¤Ë´¬¤¤¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¿·Á¯¤Ê°õ¾Ý¤òÊü¤Ã¤¿¡£
Á°È±¤ò²£¤ËÎ®¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢SNS¤Ë¤Ï¡Ö¿À¥Ó¥¸¥å¤¹¤®¡×¡Ö¥á¥í²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ëÅ·»È¡×¡ÖÈþ¥¸¥åーーーー¡ª¡×¡ÖÇú¥¤¥±¥±¥êー¤µ¤ó¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÍ¥¾¡¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë46ºÐ¡©¡×¡ÖÁ°È±¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ë¤ÈÍÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÏÃ¤·Êý¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æ²ËÜ¹ä¤¬¶ßÂ¤ÎÄ¹¤¤¥Þ¥ì¥Ã¥È¥Ø¥¢¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸
2025Ç¯12·î16Æü¡¢Æ²ËÜ¹ä¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£²£´é¤¬¼Ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶ßÂ¤¬Ä¹¤¯¡¢¥µ¥¤¥É¤¬Ã»¤¤¥Þ¥ì¥Ã¥È¥Ø¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£