関東新学生野球リーグ1部の上武大が25日、群馬県伊勢崎市内の練習場で20歳を迎えた部員を祝福する「成人ノック」を実施した。

廃棄予定のユニホームや使い古した用具を使用して泥だらけになってボールを追い、大人としての覚悟や人々への感謝を再確認する伝統行事。この春から3年になる来秋ドラフト候補の・菰田朝陽外野手（拓大紅陵）は「寒さと風でキツかったんですけど、凄く楽しかった」と笑顔で振り返った。

弟である山梨学院の最速152キロ右腕・陽生（はるき＝2年）は今春の選抜出場を確実としており「兄弟で高校、大学の全国優勝を目指して頑張りたいと思います」と意気込んだ。

――成人ノックはどうだった。

「成人式には出ることができなったんですけど“成人ノック”ができて凄く楽しかった。最後は（谷口）監督がノックを打ってくださるので盛り上がりますね」

――昨年11月26日に20歳を迎えた。意気込みは。

「ここまでは親に頼り切りだったので、ここからは自分の力で上に上がっていきたいと思っています」

――昨年は大学野球選手権で50メートル5秒8の快足で神宮を沸かせた。

「今年の春は足だけじゃなくてバッティングでも結果を残せるように力を入れています。強く振ることを意識して練習しています。（昨年は極端に短くバットを持っていたが）今年は長く持ちたいと考えています」

――なぜ打撃スタイルを変える。

「去年はコツコツ当てて内野安打を狙っていたんですけど、秋になると相手に守備シフトを組まれた。強い打撃ができれば内野の守備を下げることができ、内野安打にも結びつく。ウエートトレーニングを頑張っているので少しずつ打球が飛ぶようになってきました」

――弟は今秋ドラフト1位候補の逸材。年末年始は実家で一緒に過ごした。

「テレビで見ると“凄い弟だ”と思うんですけど、実家に帰ってきたらいつもの弟だったのでホッとしました（笑い）。家族で（ゲームの）桃太郎電鉄を10年、夜中まで楽しみました。優勝は弟で、最下位は父でした」

――弟は選抜出場が確実視。兄弟で活躍が期待される。

「弟は秋に神宮大会に出て大会を盛り上げていた。“お兄ちゃんも出ろよ”と言われていて（神宮大会・大学の部に出られず）ちょっと恥ずかしい結果だった。春は弟に負けないように全国優勝を目指して頑張りたいと思います」

（聞き手 柳内 遼平）