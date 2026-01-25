スージー・ズー×サンキューマート♡ALL390円で揃う癒し系コラボ雑貨

「Be Smile,Be Kawaii」をテーマに、いつでもALL390円で“カワイイ”が手に入るサンキューマートから、世界中で愛され続けるキャラクター『スージー・ズー』とのコラボレーション雑貨が登場します。2000年代に日本で大ブームを巻き起こした、癒し系キャラクターの優しい世界観をそのままに、日常にそっと寄り添うアイテムをラインナップ。公式オンラインショップでは2026年1月22日(木)12時より先行予約がスタートし、全国店舗では2月中旬から順次販売されます。

懐かしさと優しさが詰まった世界観

今回のコラボでは、赤ちゃんアヒルの男の子「ウィッツィー」と、彼のお気に入りのぬいぐるみ「ブーフ」をはじめとする仲間たちをモチーフにした全21アイテムが登場。

爽やかなブルーのチェック柄を基調に、キャラクターの親しみやすく心温まる表情を引き立てるデザインに仕上げられています。

見ているだけでほっと癒される、日常使いしやすい“やさしい可愛さ”が魅力です。

毎日に使える実用アイテムが充実

ラインナップには、「洗濯ネット」や「前髪クリップ」などおうち時間に活躍するアイテムから、「ダイカットポーチ」「ダイカットコンパクトミラー」など持ち歩きたくなる雑貨まで幅広く揃います。

中でも注目は、「ブーフ」をモチーフにしたふわふわ巾着や、カラビナ付きで実用性の高いダイカットポーチ、刺繍がアクセントになったスクールバッグ風ポーチ。

さらに、ぬいぐるみ素材のカードホルダーは、可愛さと機能性を兼ね備えた推し活にもぴったりなアイテムです♪

ALL390円で集めたくなるラインナップ

全商品390円(税込429円)という手に取りやすい価格も、サンキューマートならでは。一部アイテムは、よりどり2点で390円(税込429円)と、まとめ買いしたくなる嬉しい設定です。

いつでもそばに置いておきたくなる雑貨は、自分用にはもちろん、ちょっとしたギフトにもおすすめ。懐かしさと新しさが同時に楽しめるコラボレーションです。

心に寄り添うスージー・ズーの癒し時間

長く愛され続けてきた『スージー・ズー』の優しい世界観を、今のライフスタイルに自然に取り入れられる今回のコラボ。

ALL390円で揃う手軽さと、日常に溶け込むデザインは、大人の女性にもぴったりです。

ふとした瞬間に笑顔をくれるウィッツィーとブーフの仲間たちと一緒に、毎日を少しだけやさしく、可愛く彩ってみてはいかがでしょうか♡