イラストレーターのakkinさんの漫画がインスタグラムで900以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

3人の子どもたちの宿題やお願いごとに、次々に対応する母。年齢や発達に応じて、それぞれの目線に合わせて教えることの難しさを実感して…という内容で、読者からは「成長するにしたがって、対応が難しくなりますよね」「うちも今後を想像して、今からおびえています」などの声が上がっています。

年齢も理解度もバラバラ 3人の「今」に合わせる難しさ

akkinさんは、インスタグラムで作品を発表しています。akkinさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

akkinさん「子どもの宿題を教えることがだんだんと難しくなり、何だか感慨深くなったので描いてみました」

Q.お子さんたちに物事を教えるとき、意識していることや気を付けていることはありますか。

akkinさん「まったく無意識で教えているかもしれません。強いて言うなら、1歳には分かりやすく、7歳には根気強く、12歳には自分も学びながら教えています」

Q.お子さんたちに教えるとき、母として対応を変えて伝えることについて、どのように感じていますか。

akkinさん「年齢や発達に応じて、それぞれの目線に合わせて…って、とにかくとても疲れます。実際にちゃんとできているかも自信がないですし…」

Q.ちなみに、何か分からないことがあったとき、AIを活用することはありますか。

akkinさん「分からないなと思ったとき、一度はすぐに頼ってみました。例えば、『この問題の解き方を分かりやすく教えてあげるにはどうしたら』といった感じで。しかし、AIの回答さえ意味が分からないものがあったので、このときは活用を諦めました」

Q.前回のインタビュー以来、その後の創作活動に変化はありましたか。

akkinさん「これまでと変わらず、育児日記を描いています。見ていただける方々が増えてきて、『読んでもらってうれしいな』と思う反面、『赤裸々に描いた育児日記を、1万人以上の方々に読まれているのか』という変なプレッシャーを少し感じるようになってしまいました。ですが、これからも平和に、自由に、続けていけたらなと思っています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

akkinさん「『年々教えることが難しくなりますよね』『私もこれからが怖いです』など共感の声をいただきました」