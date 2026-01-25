「トップクラスの選手だ」“ベルギー２位”で躍動する日本代表歴ありの技巧派MF、北欧強豪の“補強候補”として地元メディアが報道！「リーグで最も多くのチャンスを創出」
シント・トロイデンのMF伊藤涼太郎は、リーグ戦19試合に出場して、６ゴールをマーク。ベルギーリーグで２位（前節終了時点）と好調のチームで躍動を続けている。
その27歳のMFが、デンマークの強豪ブレンビーの補強候補として報じられた。
デンマークのメディア『３POINT』は、今冬にブレンビーからリヨンに移籍したノア・ナルティの後釜候補となる選手をピックアップ。伊藤について、こう評している。
「ベルギーリーグでシント＝トロイデンの主力選手の一人として活躍しており、25-26シーズンは素晴らしい成績を残し、ベルギーのこのポジションではトップクラスの選手の一人だ。現行契約は2026年夏に満了するため、契約状況は非常に複雑だ。年齢は明らかに転売可能な選手の基準を満たしていないが、それでも彼をリストに加えた」
同メディアは「彼は今シーズン、ベルギーリーグで最も多くのチャンスを創出した選手であり、これは非常に高いレベルの創造性の証だ。ボールコントロールに自信があり、素晴らしい視野を持ち、パスとアウトサイドキックで常に危険な存在となっている。ドリブルを得意とする選手ではなく、ターンを自在に操るプレーメーカーだ」と絶賛。こう続けている。
「彼は創造性豊かな選手だが、フィジカルコンタクトが激しいベルギーリーグにもうまく適応している。彼は良いモーターを持っており、強度の高い試合でも積極的にプレーし、プレッシャーの中でも、ボールを取り返して得点を挙げる」
現時点で、具体的な動きがあるわけではないだろうし、優勝争いをしているチームを離れると考えにくい。ただ、この報道は、日本代表歴もある技巧派MFが、欧州で高い評価を受けている証左と言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「アジア最強は日本だ」「レベルの差が大きすぎる」“２歳上”の韓国撃破の大岩ジャパンに対戦国ファンは脱帽！「いまやフィジカルでも勝てなくなった…」【U-23アジアカップ】
その27歳のMFが、デンマークの強豪ブレンビーの補強候補として報じられた。
デンマークのメディア『３POINT』は、今冬にブレンビーからリヨンに移籍したノア・ナルティの後釜候補となる選手をピックアップ。伊藤について、こう評している。
同メディアは「彼は今シーズン、ベルギーリーグで最も多くのチャンスを創出した選手であり、これは非常に高いレベルの創造性の証だ。ボールコントロールに自信があり、素晴らしい視野を持ち、パスとアウトサイドキックで常に危険な存在となっている。ドリブルを得意とする選手ではなく、ターンを自在に操るプレーメーカーだ」と絶賛。こう続けている。
「彼は創造性豊かな選手だが、フィジカルコンタクトが激しいベルギーリーグにもうまく適応している。彼は良いモーターを持っており、強度の高い試合でも積極的にプレーし、プレッシャーの中でも、ボールを取り返して得点を挙げる」
現時点で、具体的な動きがあるわけではないだろうし、優勝争いをしているチームを離れると考えにくい。ただ、この報道は、日本代表歴もある技巧派MFが、欧州で高い評価を受けている証左と言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「アジア最強は日本だ」「レベルの差が大きすぎる」“２歳上”の韓国撃破の大岩ジャパンに対戦国ファンは脱帽！「いまやフィジカルでも勝てなくなった…」【U-23アジアカップ】