バイエルンvsアウクスブルク スタメン発表
[1.24 ブンデスリーガ第19節](アリアンツ・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 21 伊藤洋輝
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 30 カシアノ・キアラ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 20 トム・ビショフ
MF 38 F. Chávez
MF 47 David Santos
FW 11 ニコラス・ジャクソン
FW 36 ウィズダム・マイク
監督
ビンセント・コンパニ
[アウクスブルク]
先発
GK 1 フィン・ダーメン
DF 16 セドリック・ツェジガー
DF 31 ケベン・シュロッターベック
DF 34 アルトゥール・シャベス
MF 4 アン・ノア・マセンゴ
MF 8 エルビス・レジュベツァイ
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 19 ロビン・フェラウアー
MF 20 アレクシス・クロード・モーリス
MF 32 ファビアン・リーダー
FW 30 アントン・カデ
控え
GK 22 N. Labrović
DF 3 マッズ・ペデルセン
MF 14 ヤニク・カイテル
MF 27 マリウス・ボルフ
MF 36 メルト・コムル
FW 9 サミュエル・エサンド
FW 11 イスマエル・ガルビ
FW 21 ロドリゴ・リベイロ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
マヌエル・バウム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります