[1.24 ブンデスリーガ第19節](アリアンツ・アレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 21 伊藤洋輝

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 レナート・カール

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 30 カシアノ・キアラ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 20 トム・ビショフ

MF 38 F. Chávez

MF 47 David Santos

FW 11 ニコラス・ジャクソン

FW 36 ウィズダム・マイク

監督

ビンセント・コンパニ

[アウクスブルク]

先発

GK 1 フィン・ダーメン

DF 16 セドリック・ツェジガー

DF 31 ケベン・シュロッターベック

DF 34 アルトゥール・シャベス

MF 4 アン・ノア・マセンゴ

MF 8 エルビス・レジュベツァイ

MF 13 ディミトリス・ヤヌリス

MF 19 ロビン・フェラウアー

MF 20 アレクシス・クロード・モーリス

MF 32 ファビアン・リーダー

FW 30 アントン・カデ

控え

GK 22 N. Labrović

DF 3 マッズ・ペデルセン

MF 14 ヤニク・カイテル

MF 27 マリウス・ボルフ

MF 36 メルト・コムル

FW 9 サミュエル・エサンド

FW 11 イスマエル・ガルビ

FW 21 ロドリゴ・リベイロ

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

監督

マヌエル・バウム

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります