2026年6月10日、中国のSNS・小紅書（RED）で「ちいかわ界隈がこんなことになるなんて…もうファンをやめたくなってきた」との投稿があり、中国のネットユーザーから賛否両論が集まっている。背景には、かつて異常な高騰を見せたちいかわグッズの中古相場が下落していることがあるようだ。この投稿に対し、中国のネットユーザーからは「人気商品はプレ値（プレミア価格）で買ったものも多かったけど、今はもっと安く好きな子たちを