「物事が激しく動く2026年」人気占い師が心がける「運を手放さない方法」

運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。





2026年、心がけるとよいことは？

2026年はどんな年なのか。やるとよい開運行動やキーワードについて、ぷりあでぃすさんからのお話。可能な範囲で取り入れ、運気アップを目指しましょう。







2026年は新しいものがどんどん出てくる年

今年は「一白水星」が中宮に位置する「水」の気が強い年です。様々な流れがガラッと変わって、スピーディーに変化をしていく年になります。どんどん新しいことが出てくるし、情報も出てくるでしょう。ただそれが、しっかり定着する年ではなくて、さらに次々と新しいものが出てくる流れになると思います。







将来の夢や目標を定める

目の前の変化に順応するよう頑張るのは大事なことではあるのですが、目先のことだけでなく、先を見つめることも大切な年でもあります。自分が目指したい夢だったり、目標だったり、遠い未来のことでもいいので、きちんと自分なりに決めておくことが大事です。スケールが大きい夢でもOKなので、「自分はこうなりたい」というものを1つ軸に置きながら過ごすことが大事な年になります。







（行動力が高まる年）

【ポイントは“水”】≫ゲッターズ飯田さん一番弟子が心がける「2026年の過ごし方」