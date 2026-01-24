『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。今回は、テレビや動画の軽トラ旅が好評のGカップグラドル三田悠貴（みた・ゆうき）による前編。

三田さんは2023年に芸能界デビューを果たし、『週刊ヤングジャンプ』2023年17号で初グラビアを披露。愛くるしい表情とGカップのふわふわ柔らかバストが評判で話題に。『週刊プレイボーイ』2023年22号に登場し、その人気を不動のものにしたた。

現在はマニュアル免許を持つ、「軽トラ女子」のキャラクターを生かし、テレビやYouTubeなどで活躍中。2026年はグラビアアイドル、タレントとしてますますの活躍が期待されている。

今回は、そんな彼女にデビューまでの経緯、また初グラビアに関するエピソードを語ってもらった。





『週刊プレイボーイ』2023年22号（撮影／西條彰仁）より





ーー三田さんは岐阜県の中でも、かなり自然豊かな場所で育ったそうですね。

三田 そうなんです。揖斐川町（いびがわちょう）っていう、福井県、滋賀県との県境に近い田舎の出身です。小さい頃から山を登ったり、川で遊んだり、完全に「野生児」（笑）。都会の女の子たちは休みの日や放課後に、プリクラ撮ったりしますけど、私はコンビニの前でしゃべったり、浅い川で魚を覗き込んでました。

ーー部活もかなり本格的にやられていたとか。

三田 小・中学校とバドミントン部でした。県大会3位で東海大会まで行ったんですよ。実は、ご褒美の「携帯電話」のためだったんです（笑）。「東海大会まで行ったら買ってあげる」ってお父さんと約束して、必死で頑張りました。

ーーすごく純真ですね（笑）。高校では生徒会長も務めていたそうですが、かなりの人気者だったのでは？

三田 いやいや。単に誰もやる人がいなくて、声が大きい私が選ばれただけです。勉強もできなかったし（笑）。成人式の時なんてひどかったですよ。生徒会長だったので代表して「抱負」を言わなきゃいけないのに何も考えてなくて。「健康第一！ みんな長生きしましょう！」って、標語みたいなこと言っちゃいました。



ーー卒業後は短大に通い、エステティシャンとして働かれていたんですよね。

三田 少し都会に出たくて、愛知県の学校に2年通って、そのあとエステの仕事に就きました。成績は良くて、22歳でチーフまで任せてもらえました。

ーー三田さんは"軽トラ女子"として知られていますが、その頃から軽トラに乗っていたんですか？

三田 はい。エステに「軽トラ」で通勤していました（笑）。もともと家で私が乗っていいクルマが、おじいちゃんのマニュアル車しかなかったんです。18歳の時、静岡の合宿でマニュアル免許を取りました。周りはほとんど男の人ばかり。操作が難しいし、心細いしで、最初の頃なんてめちゃ泣いてました。

ーー苦労して乗れるようになっただけに、地元の足として愛用していたんですね。

三田 ボロボロでしたけど、荷台にバーベキューセットを積んで、友達みんなを乗せて川に行ったりもしてました。今となっては「"軽トラ女子"のグラビアアイドル」っていう個性に繋がったので、おじいちゃんに感謝ですね（笑）。

ーーその後、グラビアの仕事をしたくて上京したそうですけど、そもそもグラビアに興味を持ったきっかけは何だったんですか？

三田 ずっと自分の大きな胸がコンプレックスだったんです。学生時代はいじられるのが好きだったから、胸のことで何か言われても笑顔で返してたけど、内心はやっぱりイヤで。大きさがわからないよういつもダボダボのパーカーやスウェットで胸を隠してました。高校の頃で今と同じくらいのサイズはあったと思います。21歳の時、本当にイヤすぎて「胸を小さくする手術をしよう」と思って、東京の美容クリニックにカウンセリングを受けに行ったんです。

ーーえっ、今の武器をなくそうとしていたんですか？

三田 そうなんです。でもそれを親に話したらめちゃくちゃ怒られて。それを活かせる仕事だってきっとあるはずだ！と言われちゃって。ちょうどその頃、コンビニでふと手にした雑誌のグラビラを見て「あ、こういう（グラビアの）世界があるんだ。これなら私のコンプレックスが仕事になるかも」って思ったのが始まりでした。上京後、知り合いを通じ、今の事務所に入所しました。しかも幸運にもすぐに撮り下ろしが続々と決まりました。





ーー記念すべき初グラビアは『週刊ヤングジャンプ』（以下、ヤンジャン）2023年17号（3月23日発売）に掲載。念願のグラビア仕事ってことで、撮影前から気合いが入ったんじゃないですか？

三田 そうですね。しかもヤンジャンさんって、有名な雑誌じゃないですか。少しでもいいところを見せたいと思って、撮影前日にマッサージに行ったんです。でも強めにやってもらったせいで、当日「青あざ」だらけになっちゃって......。メイクでキレイしてもらったけど、現場でマネージャーさんに「ダメだよ！」って怒られました（苦笑）。

ーー事務所の先輩からアドバイスはもらわなかったんですか？

三田 先輩と接する機会がまだなかったんですよ。入所して2年目頃からは、リナさん（橋本梨菜）とご飯をご一緒するようになりいろいろ相談もするけど、最初は右も左もわからなかったです。

ーーこの時のグラビアはフレッシュで明るいイメージ。千葉のスタジオで撮影したそうですけど、現場で水着を見た時の感想は？

三田 プライベートでビキニなんて着たことなかったから、最初は「うわっ、小さすぎない!?」って心配になりました。でも着た瞬間、思った以上にフィットして、「胸も全身もこんなにキレイに見えるんだ！」って感動しましたね。

ーー実際の水着撮影は恥ずかしかった？

三田 そうですね。水着を撮られるのもそうだし、あと表情のアップを撮影する時なんて、カメラマンさんとの距離がめっちゃ近くて。もう心臓がバクバクしましたよ（笑）。あ、そういえばこの時の撮影で、人生で初めてマクドナルドのハンバーガーを食べたんです！

ーー初マクドナルド、ですか！？

三田 はい。プライベート風のシーンを撮影するため用意してもらったんですけど、そもそも実家の近くにマクドナルドがなかったし、短大の時も授業が終わったら、すぐに帰宅してたから友達と行く機会もなかったんです。「何これ！ めっちゃ美味しい！！」と思いました！ それ以降、マクドナルドを見かけると、たまに初グラビアを思い出します（笑）。

ーー2度目の撮影が『週刊プレイボーイ』2023年22号（5月15日発売）。これは神奈川県・葉山で撮影したそうですが、『ヤンジャン』とは異なり、随分と大人っぽいイメージ。美しいレースのボディスーツやシックな赤の水着など衣装もスタイリッシュですね。

三田 グラビアって、水着だけじゃなくて、こういう衣装も着るんだ！ って驚きました。鏡を見た時は、自分なのに別人だと思いましたよ。



『週刊プレイボーイ』2023年22号（撮影／西條彰仁）より



ーー2回目ということで緊張も和らいだのでは？

三田 そうですね。カメラマンさんから指示されなくても、腕をあげたり、髪をかきあげたり自分からポーズしていきました。恥ずかしさはまだありましたけどね。この撮影では枯れ草を背景に立ったり、寝転んだりもしたんですけど、普通に生活していれば、枯れ草に寝転ぶなんて絶対にしないじゃないですか（笑）。グラビアって「非日常」の世界なんだなって思いましたね。

ーー鋭いですね！ ご自身が掲載された『ヤンジャン』や『週プレ』は出た時、コンビニなどへ買いに行きました？

三田 行ってないんですよ（笑）。出来上がりの写真は見せてもらったんですけど、誌面は恥ずかしさのあまり見られなくて（笑）。でもSNSを見ていると、フォロワーがものすごい勢いで増えていくんですよね。それを見て、たくさんの方々が見てくれてるんだな、雑誌ってすごい！と実感しました。

ーー地元の反応も凄かったでしょうね。

三田 田舎は情報の回りが早いですから（笑）。コンビニに雑誌が並んだ瞬間、近所や友達の間で、「どえらいことになっとるぞ！」「こんな顔するんやなー！」とかって大騒ぎになったみたいで。とーちゃんなんて、配る用に雑誌を10冊も買ってました。しかも、いまだ載る度、雑誌を買っているんですよ！ そういうの恥ずかしいからやめてほしいんですけどね。

●三田悠貴（みた・ゆうき）

1998年5月7日生まれ 岐阜県出身

身長156cm B96 W59 H88

趣味＝ウォーキング、料理、運転（マニュアル車）

○『道との遭遇』（CBCテレビ）の「軽トラ女子 下道旅」に出演中。ファースト写真集『み・た・い？』（ワン・パブリッシング）が発売中！

公式X【@mitachan_y】

公式Instagram【@mitachan_y】



取材・文／大野智己 撮影／荻原大志