気象庁は、長野県では、きょう（２４日）夜のはじめ頃から２５日昼前にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒を呼びかけています。

【画像をみる】いつ、どこで降る？雪シミュレーション

首都圏（東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬、山梨）の雪は、今後どうなるのでしょうか。

［気象概況］

日本付近は、２５日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、関東甲信地方の上空約５５００メートルに、氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。





【24日～29日の雪雨シミュレーション】

【雪の予想】

このため、長野県では２４日朝から２５日昼過ぎにかけて、関東地方北部は２５日午後は、大雪となる所がある見込みです。

２４日６時から２５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部 ２５センチ

甲信地方 ６０センチ



２５日６時から２６日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部 ５０センチ

甲信地方 ３０センチ



上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が同じ所に流れ込んだ場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。

［防災事項］

長野県では、２４日夜のはじめ頃から２５日昼前にかけて積雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。



関東地方北部では、２５日午後は積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。また、なだれにも注意してください。

２４日（土）

シミュレーションでは、長野県、山梨県、東京都、群馬県の一部地域などに雪雲が見られます。

▶雪と雨のシミュレーション

２5日（日）

シミュレーションでは長野県、東京都、山梨県、埼玉県、群馬県の一部地域で雪雲がみられます。

▶雪と雨のシミュレーション

２６日（月）

２６日（月）は静岡県、長野県、群馬県の一部地域などに雪雲が広がる予報となっています。

▶雪と雨のシミュレーション

２７日（火）

雪と雨のシミュレーションでは、長野県、群馬県の一部に雪雲がかかる予想です。

▶雪と雨のシミュレーション

２８日（水）

シミュレーションでは、長野県、群馬県の一部に雪雲がかかる予想です。

２９日（木）

シミュレーションでは、長野県、静岡県、山梨県、群馬県の一部に雪雲がかかる予想です。

シミュレーションでは静岡県や神奈川県、群馬県の一部地域などに雪雲が見られます。



※予想にはブレ幅があるので最新の気象情報を確認してください。