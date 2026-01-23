¡Ö¤à¤·¤í·ù¤¤¤Ê¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡©¡×Æ±À³¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤ËÌ¤Îý¤¬¤Þ¤·¤¯Éü±ï¤òÇ÷¤ëÈà»á¤ò·âÂà¤·¤¿ÏÃ
Èà»á¤ÈÆ±À³¤ò¤¹¤ë¤È¡¢·ù¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·ÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¡ª¡×¤È¤Ê¤¼¤«´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢Æ±À³¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤ËÌ¤Îý¤¬¤Þ¤·¤¯Éü±ï¤òÇ÷¤ëÈà»á¤ò·âÂà¤·¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¶¤Ï¤Þ¤À°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡×
¡ÖÈà»á¤È¤ÏÆ±À³¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤µ¤Ë¸Â³¦¤¬¤¤Æ¡¢²È¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÊÌ¤ì¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Èà»á¤Ï¤Þ¤À¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»ä¤Îµï¾ì½ê¤òÆÍ¤»ß¤á¤Æ²ñ¤¤¤Ë¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡Ø²¶¤Ï¤Þ¤À°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¿´ÄìÊò¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡Ø»ä¤Ï¤â¤¦°¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ø¤à¤·¤í·ù¤¤¤Ê¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡©¡Ù¡Ø¤½¤â¤½¤â´ÊÃ±¤Ë°¦¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¤µ¡Ä¡Ä¡Ù¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Ï°¦¤·¤Æ¤ëÁê¼ê¤¹¤é»×¤¤¤ä¤ì¤Ê¤¤¡¢»ÄÇ°¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸ø¸À¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡©¡Ù¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ÌÛ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢»ä¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤¤¹Í¤¨Êý¤¬µö¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯11·î¡Ë
¢¦ ½÷À¤¬ÊÌ¤ì¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤Ï¡¢´°Á´¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤áÀÚ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£º£¤µ¤é¤¤ì¤¤¤´¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¿´¤ÏÍÉ¤é¤®¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£