³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢³ÚÅ·²óÀþÂÐ±þÀ½ÉÊ¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖSony Xperia 1 VII¡×¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡ÖXQ-FS44¡×¤òÄÉ²Ã¡ªÁê¸ßÀÜÂ³À»î¸³¤¬´°Î»
|¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖXperia 1 VII XQ-FS44¡×¤¬³ÚÅ·²óÀþÂÐ±þÀ½ÉÊ¤ËÄÉ²Ã¡ª
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMNO¡Ë¤È¤·¤Æ¼«¼Ò²óÀþ¡Ê°Ê²¼¡¢³ÚÅ·²óÀþ¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡Ê°Ê²¼¡¢³ÚÅ·²óÀþÂÐ±þÀ½ÉÊ¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë5GÂÐ±þ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖXperia 1 VII¡×¡ÊSonyÀ½¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì¸þ¤±¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖSIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¡Ë¡ÖXperia 1 VII¡Ê·¿ÈÖ¡§XQ-FS44¡Ë¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Xperia 1 VII¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆNTT¥É¥³¥â¸þ¤±¡ÖXperia 1 VII SO-51F¡×¤äKDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öau¡×¸þ¤±¡ÖXperia 1 VII¡Ê·¿ÈÖ¡§SOG15¡Ë¡×¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSoftBank¡×¸þ¤±¡ÖXperia 1 VII¡Ê·¿ÈÖ¡§A501SO¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î3µ¡¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï³ÚÅ·²óÀþÂÐ±þÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐ±þ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Xperia 1 VII¤Ï¥½¥Ë¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ëXperia¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖXperia 1 VI¡×¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎXperia 1¥·¥ê¡¼¥º¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿±Ç²è¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤Ç¤¢¤ë2.35¡§1¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤È¤Ê¤ë21¡§9¤ÎÌó6.5¥¤¥ó¥Á4K¡Ê1644x3840¥É¥Ã¥È¡ËÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ú¤Â³¤¤¤Æ¤è¤ê°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤ÈÆ±¤¸¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ9¡§19.5¤ÎÌó6.5¥¤¥ó¥ÁFHD+¡Ê1080¡ß2340¥É¥Ã¥È¡ËÍµ¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤Ï¿·¤¿¤ËQualcommÀ½¡ÖSnapdragon 8 Elite Mobile Platform¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹âÀÇ½²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë°ì´ã¥«¥á¥é¡Ö¦Á¡ÊAlpha¡Ë¡×¤ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ö¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¡×¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ó¥¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÍÑµ¡¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤È³ÆÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿AIµ»½Ñ¤ò¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¡ÖXperia Intelligence¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÊAI½èÍý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈï¼ÌÂÎ¤ò¹âÂ®¡¦¹âÀºÅÙ¤ËÂª¤¨Â³¤±¤ë»£±Æ¤ä¡¢¹â²è¼Á¡¦¹â²»¼Á¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ëÄ°ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï12GB¤Þ¤¿¤Ï16GBÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤ª¤è¤Ó256GB¤Þ¤¿¤Ï512GBÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢microSDXC¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡¢5000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡¢3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¡¢NFC Type A¡¿B¡¢Wi-Fi 7¡¢Bluetooth 6.0¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡ÊA-GNSS¤Ê¤É¡Ë¡¢²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¶áÀÜ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢µ¤°µ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ó¥Ñ¥¹¡¢ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¡ÊIP68¡Ë¡¢»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¡£¥«¥á¥é¤Ï°Ê²¼¤Î¹½À®¤Ë¡£
¡ã¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó1200Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿2.9·¿¡ÖExmor RS for mobile¡×¡¢1²èÁÇ1.22¦Ìm¡¢PDAF¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.0¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥24mm¡¢²è³Ñ85¡ë¡Ë
¡ã¥ê¥¢¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿1.35·¿¡ÖExmor T for mobile¡×¡¢1²èÁÇ1.12¦Ìm¡¢PDAF¡¢4in1¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.9¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥24mm¡¢²è³Ñ84¡ë¡Ë
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿1.56·¿¡ÖExmor RS for mobile¡×¡¢1²èÁÇ1.0¦Ìm¡¢PDAF¡¢4in1¡Ë¡ÜÄ¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.0¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥16mm¡¢²è³Ñ104¡ë¡¢¥Þ¥¯¥í¡Ë
¡¦Ìó1200Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿3.5·¿¡ÖExmor RS for mobile¡×¡¢1²èÁÇ1.0¦Ìm¡¢PDAF¡Ë¡ÜË¾±ó¥ì¥ó¥º¡ÊF2.3¡Á3.5¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥85¡Á170mm¡¢²è³Ñ15¡Á28¡ë¡¢¸÷³Ø3.5¡Á7ÇÜ¥º¡¼¥à¡¢ZEISS T*¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Æ¥ì¥Þ¥¯¥í¡Ë
SIM¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¤¬1¤Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢eSIM¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¥Ç¥å¥¢¥ëVoLTE¡ÊDSDV¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Xperia 1 VII XQ-FS44¤Ë¤ª¤±¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£È¯Çä»þ¤Ë¤ÏOS¤È¤·¤ÆAndroid 15¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ËºÇÂç4²ó¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤È6Ç¯´Ö¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤è¤êÄ¹´ü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Sony¡¢¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖXperia 1 VII¡×¤òÈ¯É½¡ªÆüËÜ¤Ç¤Ï¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤ÈNTT¥É¥³¥âÈÇ¤¬6·î¾å½Ü¡¢auÈÇ¤ÈSoftBankÈÇ¤¬6·î5Æü¤ËÈ¯Çä - S-MAX
¡¦¥½¥Ë¡¼¤Î¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖXperia 1 VII¡×¤ò¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡ª¦Á¤ä¥Ö¥é¥Ó¥¢¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Îµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¤ÆAI¤ÈÍ»¹ç¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û - S-MAX
5G NR: n1, n3, n5, n28, n41, n66, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
º£²ó¡¢¤½¤ó¤ÊXperia 1 VII¤ÎÆüËÜ¸þ¤±¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤¬³ÚÅ·²óÀþÂÐ±þÀ½ÉÊ¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢RakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó¤äRakutenºÇ¶¯U-NEXT¤Ê¤É¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¸ø¼°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¤«¤Ä¡¢4G¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤È²»À¼ÄÌÏÃ¡ÊVoLTE¡Ë¡¢SMS¡Ê³ÚÅ·²óÀþ¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼²óÀþ¡Ë¡¢APN¼«Æ°ÀßÄê¡Ê³¤³°¡¿¹ñÆâ¡Ë¡¢ETWS¡¢110¡¦119ÄÌÏÃ¤Ê¤É¤Ç¤Î¹âÀºÅÙ¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊóÂ¬°Ì¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼ Xperia 1 VII ¥â¥¹¥°¥ê¡¼¥ó 16GB¡¦512GB SIM¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û XQ-FS44 G3JPCX0 ¡ÚÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹ÉÊ¡Û
¥½¥Ë¡¼(SONY)
2025-06-05
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
