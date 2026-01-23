華やかな苺×まろやかなミルク!ハーゲンダッツ”贅沢いちごミルク”が新発売♪

2026年1月20日(火)より、ハーゲンダッツ クリスピーサンド”贅沢いちごミルク”が期間限定で発売!いちごとミルクのマリアージュが楽しめるクリスピーサンドの新商品。”いちごミルク”の優しい味わいが楽しめるアイスクリームです!全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪

甘酸っぱい苺×コクのあるミルク

今回の発売されるハーゲンダッツは苺を使用し、本格的ないちごミルクを表現したクリスピーサンドの新商品です。

ミルクアイスクリームに苺ソースが入っていてパステルカラーのいちごコーティングで覆われています。そして今回は真っ白なウエハースでアイスクリームをサンド♪

食べてみると…

クリスピーサンドでおなじみのウエハースはサクサク食感で香ばしい風味が広がります♪パリッとしたいちごコーティングは苺の甘みと酸味が感じられます。口の中でじんわりいちごチョコレートが溶けていきます。

ミルクアイスクリームは乳製品、砂糖、卵黄、塩のみで作られているので生乳感があり、シンプルな素材だからこそ濃厚ながらもスッキリしたミルクのコクが味わえます。

ミルクアイスクリームには甘酸っぱい苺ソースが混ぜ込まれていて果肉感も楽しめます♪

まろやかなミルクの味わいと苺の華やかな酸味とのバランスが絶妙にマッチしていて、これまでのクリスピーサンドと比べるとスッキリした甘さになっています!

そしていちごの香料は入っていないので苺本来の素材感がしっかり味わえます!見た目も鮮やかなピンク色で、いちごミルクの味わいが楽しめるクリスピーサンドのアイスクリームでした♪

【アイスマニア】ちゃんれいの評価

贅沢いちごミルク

味:★★★★★

見た目:★★★★★

コスパ:★★★★☆

カロリー:★★★★☆

食感:★★★★★

ミルクといちごのコントラストが楽しめる新作ハーゲンダッツ。いちごが好きな方にぴったりのアイスクリームなのでぜひ食べてみてください♪

▼原材料

ホワイトチョコレートコーチング（国内製造）、クリーム、脱脂濃縮乳、ストロベリーソース、ウエハース、砂糖、加糖練乳、ミルクコーチング（植物油脂、砂糖、全粉乳、乳糖）、卵黄、ストロベリーパウダー、食塩／植物レシチン、安定剤（ペクチン）、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 60ml

エネルギー:244kcal

たんぱく質:2.4g

脂質:17.0g

炭水化物:20.3g

食塩相当量:0.1g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。