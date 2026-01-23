グラビアアイドルからセクシー女優に転身した瀬戸環奈（21）が、仕事現場での“ナース姿”を披露し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】瀬戸環奈、撮影現場でのセクシーショット＆“ナース姿”

身長170cm、バスト101、ウエスト59、ヒップ91という抜群のプロポーションを生かし、2024年10月7日、「1000年に1人の逸材」としてグラビアデビューを果たした瀬戸。それから約3カ月後の2025年1月28日にセクシー女優として衝撃のデビューを飾った。

Xでは、仕事現場で撮影した写真の数々を披露しており、胸元を大胆にのぞかせた“バスローブ”や“和服”、“バニー”姿や、スタイルが際立つビキニショットなど色気あふれるセクシーな装いに、「たまらん」「悶絶しちゃうよ！」「オレの女神様」「どうしてこの若さで、これだけの色っぽさが表現できるの!?」など、様々な反響が寄せられている。

21日は“ナース姿”でほほえむ写真を公開。この投稿にも、「『白衣の天使』そのもの」「おいおいおいめっちゃ可愛いやんけ」「破壊力抜群!!」など、絶賛の声が数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）