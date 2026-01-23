【壁に女性遺体】「なんか臭いします？」と犯人が連呼した「狂気のたこ焼きパーティ」…常連客が振り返る「おぞましい全貌」

「何か臭いしますか」としきりに尋ね……

「年明け早々に、事件現場となったバーに客として行っていました。女性の遺体があるのに、マスターが客を入れて普段のように装っていたのが怖いです……」（北海道日高町在住の女性）

サラブレッドの日本有数の馬産地として知られる北海道日高町で、耳を疑うような事件が起きた。

2026年1月10日未明、バーの壁の中から日高町の看護師・工藤日菜野さん(28歳)の遺体が発見され、このバーの経営者である松倉俊彦容疑者(49歳)が死体遺棄の疑いで逮捕された。警察の調べに対して松倉容疑者は「死体を店内の壁の中に入れて隠したことは間違いありません」と容疑をみとめている。

司法解剖の結果、工藤さんの死因はロープのようなもので首を絞められたことによる窒息死であることが判明。死後10日ほどが経過していたという。警察では殺人事件を視野に捜査が進んでいる。

松倉容疑者が経営するバーでは、工藤さんの遺体を壁の中に隠していた状態で1月2日から営業を開始している。そして、恐るべきことにバーの常連さんを呼んで『たこ焼きパーティ』を開いていたという。このパーティは、店の常連が入っているグループLINEで告知がされていた。

日高町在住の別の女性がこう振り返る。

「知人が1月2日に松倉容疑者の店に行ったそうです。お正月でしたし、町内で深夜まで開いている店はほとんどありません。でも、松倉容疑者の店は毎年1月2日でも遅くまでやっていたので、訪れるお客さんもいたんじゃないですかね。

この日の営業では、バーに空気清浄機4〜5台が設置・稼働されていて、松倉容疑者が客に対して『何か臭いしますか？』としきりに尋ねていたそうです」

さらに松倉容疑者に対して違和感を覚える場面もあったという。

「この日、割と早い時間に松倉容疑者は店を閉めようとしていたそうです。知人は他の店で飲んでいたんですが、そこも閉店時間になったので、松倉容疑者の店に行くことにした。店の方に頼んでバーに確認の電話をかけてもらうと、松倉容疑者が出た。すると『もうお開きにしようと思ったけど、まだやってはいる』って言ったそうです。これから知人たちが行く旨を伝えると、どうも電話越しで渋っていたみたいで、知人たちに対して『どんな子たち？』と聞いてきたみたい。店の方が知人たちの特徴を伝えると『あー……』と最初は渋っていた。

ダメなのか、と思ったけど『大丈夫』ということになった。でも、不思議だったのはここからです。『（自分のバーの）従業員を一度帰宅させている。戻ってきてほしい、と彼らに連絡してくれないか』と、お店の方に頼んできたみたいなんです。

おかしいですよね。自分の店の従業員を呼ぶのに他の店の従業員に頼むって。結局、店の方がわざわざインスタ経由で（松倉容疑者のバーの）従業員の方に連絡をして、バーに戻るように頼んでいました。ちなみに、松倉容疑者が自分から連絡できなかった理由は『スマホを無くしたから壊したから』らしいです。

その後、知人が店に行くと松倉容疑者は『全然話しかけてはこなかった』『カウンターから出てこなかった』など不審なところがあったと話していました。だいぶ変わった様子だったので、みんな違和感を覚えたそうです」（同前）

年明けから「異変」は起き始めた

事件の起きた北海道日高町の富川地区は、新千歳空港から高速道路を経由して45分ほどで向かうことができる。新千歳空港から日高に向かう高速道路は、広大な原野の中を一直線に貫いており、北海道の雄大さを感じることができる。

事件現場となったバーは、日高富川ICを降りてすぐのところで、コンビニエンスストアや飲食店などが立ち並ぶ一角にある。筆者が現地に向かった1月17日時点で、入口には警察の規制線が張られ、物々しい雰囲気を醸し出していた。

富川地区は、沙流川沿いに小さな市街地を形成している。国道沿いにスーパーやドラッグストア、コンビニなどが立ち並び多くの町民の姿を目にすることができた。町はずれには門別競馬場があり、ここが馬産地であることを実感させられる。一方で、スナックやバーなどは両手で数えられるほどの件数しかない。

現地では、すでに今年の年明けから異変が起きていたという。

昨年末の12月30日、被害者の工藤さんは祖母に「大みそかは彼氏と過ごす」「1日は仕事に行く」と話していた。そして翌日、日高町の自宅近くの店舗で買い物をする姿が防犯カメラに映っていたのを最後に、消息を絶ってしまう。その後、年が明けた1月1日には祖母が警察に行方不明届を提出した。

工藤さんの近隣住民は、この時の異変を次のように話す。

「年が明けてすぐだったでしょうか。工藤さんが住んでいる家に複数の警察官がやってきて、2階の窓ガラスを割って部屋の中に入る姿を目にしました。今思えば、安否確認のための突入だったと思います。

その後、工藤さんが部屋にいないことがわかると刑事さんが周辺住民に年末年始のアリバイを徹底的に聞いて回っていました。私の知人も刑事さんから聞き込みを受けています。その後、工藤さんの家には連日のように警察の捜査車両と思われるクルマがやって来て、室内を捜査する様子が見られました」

警察はかなり早い段階で松倉をマークしていたようで、事件のあったバーの近くに住む女性も年明け早々に警察の聞き込みを受けている。

「刑事さんが突然やってきて、松倉さんの人となりや女性関係について聞かれました。松倉容疑者は、バー近くの借家の一戸建てに住んでいて、奥さんがいます。5歳くらいになるお子さんがいたと思いますが、別居中という話を聞いたことがあります」（近隣に住む女性）

函館弁を直さず「上から目線」だった

そんな日高町でバーを経営していた松倉容疑者とはどのような人物だったのか。

もともとの出身は函館で、10年ほど前に日高町に移住してきたという。松倉容疑者の知人男性によると、「彼は日高町のような田舎を見下している印象を受けた」と振り返る。

「松倉に始めて会ったのは6〜7年前だと思います。いつの間にか、函館から日高町に越してきていた。当時は競走馬をトラック運送する仕事をしていましたね。その頃に1回会い、顔見知りになりました。

僕はあまり好きなタイプではなかったですね。初対面のころから苦手なタイプだと思いました。癖があるというか、上から目線というか……。彼は函館の出身でしょ？ 言葉も函館弁から一向に変えようともしない。日高町は田舎ですし、どこか見下しているような印象をうけました」

そんな松倉容疑者が経営していたのはダーツバーだった。

「僕はここ数年は行っていませんが、ダーツをやりたい若い世代がバーの客層に多かったような気がします。1月2日に行われた新年のたこ焼きパーティーは毎年恒例行事だったみたい。日高町で正月から開いている店は限られていて、松倉の店は開いている一つでした。プライベートなパーティー、というよりは通常の営業スタイル。そこにたこ焼きがある。なので、この日は常連客が代わる代わる店に行っていた、という感じだと思います」（知人男性）

昼間はプロパンガスの配送会社に勤務

松倉容疑者の競走馬の運送ドライバーとしての働きぶりはどうだったのか。かつて働いていた運送会社の社員は、「真面目によく働いていた」と当時を振り返る。

「いまの松倉は、夜はバーを経営して昼間はプロパンガスと灯油を配送する仕事をしていると聞いています。競走馬のドライバーは6〜7年前に辞めていますね。当時の働きぶりは本当にまじめで、よく動いてくれました。もともとバーを経営してみたかったみたいですよ。ドライバー業は、資金が溜まったから辞めたと話していました。運送の仕事ですから、アルコールの仕事との両立はできないですからね」

松倉容疑者は、逮捕前日までプロパンガスと灯油を配送する会社にも出勤しており、この会社の関係者も逮捕には驚きを隠せないようだった。

「ウチで働き始めたのはバーを開業してから少し経ったころからで、これまでずっと勤務をしてもらっていました。当時、従業員の募集をしており、その時に応募してきたのが松倉でした。彼は危険物の資格と大型自動車の免許を持っているので、即戦力になると思いそのまま採用したのです。勤務態度はいたってまじめで、事件が起きたことについてはすごく驚いています」

なぜ彼は、このような狂気的な事件を起こしてしまったのかーー。

