森香澄、共演者も絶賛の“美尻”のつくり方を伝授「もともとある脂肪を落とさない」

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティだ。

1月21日（水）の放送では、森がゲストの岡田紗佳、Aマッソ・加納と大衆居酒屋で本音を赤裸々に語り合う企画が行われた。

番組では、グラビア撮影の裏事情についてトークを展開した岡田と森。 森の写真集を見た岡田は、特に「お尻」が羨ましいと思ったと切り出し、その美しさを絶賛する。これに対し森は、「トレーニングは頑張っている。筋トレと丸み。丸みが必要だから」と独自のこだわりを力説した。

【映像】森香澄流“美尻”のつくり方「もともとある脂肪を落とさない」

自身の体型を「Aカップのお尻」と自虐する岡田は、「（森のお尻が）羨ましい。座っているとお尻が常に痛い。骨が（椅子に）刺さって…」と嘆く。

森いわく、美尻の秘訣は「もともとある脂肪を落とさない」こと。「筋肉をつけすぎるとムキッとなって丸みがなくなるので、そこをマッサージやストレッチで伸ばして柔らかくする」「垂れ下がらないように筋トレをする」と、“綺麗なお尻”のつくり方を伝授した。