新車99万円！ トヨタ「“4人乗り”セダン」が“昭和感”スゴイ！

近年の自動車市場において、実用性と経済性を重視するユーザーから堅実な支持を集めている軽自動車が存在します。

それがトヨタの展開する軽セダン「ピクシス エポック」。

【画像】超カッコイイ！ これが昭和感スゴイ「トヨタ“4人乗り”セダン」です！（22枚）

ちなみにクルマ好きを自称する人の中にも、この「軽セダン」という呼び名を知らないという声が存在しますが、全国軽自動車協会連合会による正式な分類であり、代表的なモデルとしてスズキ「アルト」やダイハツ「ミラ」シリーズなどの車種が属していますので、この機会に覚えておくと良いでしょう。

そしてピクシス エポックも同様に、移動手段としての本質を追求してきたモデル。

2012年の初代登場以来、日常使いに適した合理性を備えることを特徴とし、大人4人が乗車できる必要十分な空間と優れた燃費性能、そして99万2200円から144万6500円（消費税込、以下同）という手に取りやすい価格帯を維持し続けています。

物価の高騰が続く昨今の状況下において、そのコストパフォーマンスの高さがあらためて評価されているかたちですが、このクルマの魅力は単なる経済性だけにとどまりません。

実はメーカー純正のアクセサリーを組み合わせることで、現代のクルマとしては珍しい「昭和レトロ」な雰囲気を手軽に再現できる仕様が用意されているのです。

外観においてその特徴となるのが、各種メッキパーツのラインナップ。

かつての昭和時代の高級車においてステータスの象徴とされたメッキの輝きを、現代の軽自動車に取り入れることができます。

まず、「フードガーニッシュ」や「バックドアガーニッシュ」、「ドアミラーカバーガーニッシュ」といったアイテムを装着することで、シンプルなボディラインに上品なアクセントが加わります。

特にフードとバックドアのガーニッシュをセットにした「メッキセット」は2万7720円、ドアミラーカバーガーニッシュは7700円と、比較的手頃な価格で導入可能であり、単色のボディカラーと組み合わせることでクラシカルな印象をより際立たせることができます。

インテリアに関しても、ノスタルジックな空間演出が可能です。

センタークラスター、スイッチベース、リアドアハンドル用のパネルが含まれる「インテリアパネルセット」（4万6200円）には、ピアノブラック調のほかに「ウッド調」が設定されています。

このウッド調デザインを選択することで、昭和の高級車を彷彿とさせる落ち着いた車内空間を作り出すことができます。

さらに特筆すべきは、シートのアクセントとして用意されている「ハーフシートカバー」です。

これはかつてのタクシーや公用車などでよく見られた、白いレース素材を用いたカバーを再現したもので、現代の量産車ではあまり見かけなくなったアイテムのひとつです。

価格はリア席ヘッドレスト付き車用が8580円、ヘッドレストなし車用が6600円となっており、実用的な汚れ防止機能だけでなく、視覚的にも懐かしさを感じさせる効果的なパーツとなっています。

※ ※ ※

このように、ピクシス エポックは本来の実用車としての側面に加え、豊富な純正アクセサリーを活用することで、オーナーの好みに応じた個性的な一台へと仕上げることが可能です。

最新の安全基準や環境性能を満たした軽自動車でありながら、メッキパーツやウッド調パネル、レースのシートカバーといったアイテムによって古き良き時代の雰囲気を楽しむ。

経済性が優先されがちなベーシックカーにおいて、こうした遊び心の選択肢が純正で用意されている点は、このモデルの隠れた魅力と言えるでしょう。