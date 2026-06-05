普段はとっても仲良しの兄妹猫ちゃんたち。しかし、その日はお兄ちゃん猫が尻尾を膨らませて妹猫ちゃんを見つめていて…？喧嘩が始まってしまうのかと思いきや、予想外の結末を迎えた光景には「喧嘩する前の戦闘モードの時みたい」「いつまでも仲良しでいてね」とコメントが寄せられることに。こちらの投稿は5万再生を突破し、たくさんの人に癒しを届けることとなりました。 【動画：しっぽを膨らませる兄猫→妹猫がゆっ