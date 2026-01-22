【ポケモンカード】ローソンが「ムニキスゼロ」の販売を予告！1月23日〜25日は購入制限あり
ローソンは2026年1月23日から、ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「ムニキスゼロ」と「スペシャルカードセット メガエルレイドex」を販売します。
23日から25日までの3日間は、購入制限が設けられます。「ムニキスゼロ」は30パックまで、「スペシャルカードセットメガエルレイドex」は1個までです。
朝7時から販売
「ムニキスゼロ」は1パック5枚入り（ランダム封入）で、価格は180円。「メガジガルデex」や「メガスターミーex」などといった新たに発見されたメガシンカポケモンや、ポケモンゲームに登場する都市・ミアレシティが描かれたカードが登場します。
「スペシャルカードセットメガエルレイドex」は、拡張パック「ムニキスゼロ」8パックのほか、キラ仕様のプロモカードやポケモンコインが入っています。価格は1980円です。
＜内容＞
・拡張パック「ムニキスゼロ」8パック
・プロモカード「メガエルレイドex」(キラ) 1枚
・プロモカード「パワープロテイン」(キラ)2枚
・プロモカード「ラルトス」1枚
・プロモカード「キルリア」1枚
・ポケモンコイン1枚
店頭での取り置きや予約はできません。
各店舗朝7時から販売します。なお、店舗により、発売時間や購入数の制限が異なる場合があります。また、取り扱い自体がない店舗もあります。
ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パックは抽選販売や予約販売を実施しているショップが多く、争奪戦となっています。欲しい人はマナーを守ってゲットしてくださいね。
