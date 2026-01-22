【ポケモンカード】ローソンが「ムニキスゼロ」の販売を予告！1月23日〜25日は購入制限あり

ローソンは2026年1月23日から、ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「ムニキスゼロ」と「スペシャルカードセット メガエルレイドex」を販売します。

23日から25日までの3日間は、購入制限が設けられます。「ムニキスゼロ」は30パックまで、「スペシャルカードセットメガエルレイドex」は1個までです。

朝7時から販売

「ムニキスゼロ」は1パック5枚入り（ランダム封入）で、価格は180円。「メガジガルデex」や「メガスターミーex」などといった新たに発見されたメガシンカポケモンや、ポケモンゲームに登場する都市・ミアレシティが描かれたカードが登場します。

「スペシャルカードセットメガエルレイドex」は、拡張パック「ムニキスゼロ」8パックのほか、キラ仕様のプロモカードやポケモンコインが入っています。価格は1980円です。

＜内容＞

・拡張パック「ムニキスゼロ」8パック

・プロモカード「メガエルレイドex」(キラ) 1枚

・プロモカード「パワープロテイン」(キラ)2枚

・プロモカード「ラルトス」1枚

・プロモカード「キルリア」1枚

・ポケモンコイン1枚

店頭での取り置きや予約はできません。

各店舗朝7時から販売します。なお、店舗により、発売時間や購入数の制限が異なる場合があります。また、取り扱い自体がない店舗もあります。

ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パックは抽選販売や予約販売を実施しているショップが多く、争奪戦となっています。欲しい人はマナーを守ってゲットしてくださいね。

＜参考＞

ローソン公式サイト

（C）2026 Pokémon. （C）1995- 2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

※画像はローソン公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）