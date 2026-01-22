家族分即買い足し！これなら女性も使いやすい♡もしもの時の頼れる100均便利グッズ

簡易トイレは、いざという時に便利だけれど、準備に手間がかかる印象。そんな中、ダイソーで見つけたのは、便器やバケツにセットしなくても、袋ひとつで完結するタイプ！袋を広げてそのまま使えるので、男女問わず使いやすいです。使用後は袋を縛ってそのまま捨てられます。災害時の備蓄やアウトドアシーンにおすすめです。

商品情報

商品名：備蓄用ポータブル簡易和式トイレ

価格：￥110（税込）

セット内容：排泄袋1枚、凝固剤1袋

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480756806

トイレやバケツにセットしなくても使える！ダイソーの『備蓄用ポータブル簡易和式トイレ』

防災グッズとしてよく見かける簡易トイレといえば、ビニール袋と凝固剤がセットになったタイプ。

水がなくてもトイレができるので、災害時やアウトドアなどに便利です。

ダイソーでも以前から簡易トイレが販売されており、便器やバケツにセットして使うタイプが主流です。

ただ、このタイプは単体では使用できず、準備に手間がかかる印象があります。特に女性にとっては、やや使いにくさを感じることも。

そんな中、防災グッズ売り場で見つけたのが、『備蓄用ポータブル簡易和式トイレ』。

袋そのものが便器になるタイプで、バケツなどにセットする手間がありません。

従来品の不便さを解消した、使いやすい簡易トイレです。

排泄袋は分厚くて硬めのビニール製で、しっかりとしたハリがあります。

袋を広げるだけで、しゃがめる簡易トイレに！災害時やアウトドアに便利！

袋を開くと、そのまま自立してくれます。口を外側に折り返して形を整えると、和式便器のようにしゃがんで使えるフォルムに。

広げたサイズ感は、陶器の和式便器の半分くらいです。

使い方もシンプルで、用を足したあとに凝固剤を振りかけるだけ。

水で試してみたところ、白っぽく変化しながらみるみる固まっていきました！

袋を広げるときにシワがあると、凝固剤が行き渡りにくい部分が出やすいので、底面はなるべく平らにしておくのがコツです。

袋をふるうなどして、凝固剤を全体に行き渡らせると、しっかりと固形になります。

使用後は袋を縛り、さらに別の袋に入れて廃棄します。排泄袋自体が厚手なので、中身が透けにくいのも心強いポイント。処理する際の心理的な負担を減らしてくれます。

今回は、ダイソーの『備蓄用ポータブル簡易和式トイレ』をご紹介しました。

災害時の備蓄としてはもちろん、キャンプなどのアウトドアや、長時間のドライブでトイレに困りそうな場面でも役立ちます。

男女問わず使いやすく、準備や後片付けがシンプルなのは大きなメリット。これ1つで完結する手軽さが嬉しいですね。

家族分を備えておけば、非常時も安心！気になった方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。