2026年1月18日、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが自身のYouTubeチャンネルを更新。沖縄のテーマパーク『ジャングリア沖縄』を訪れる様子を公開した。

今回せいやは親戚一同で沖縄旅行に来たようで、その際に『ジャングリア沖縄』にも訪れたようだ。園内に入り、まずはグッズ売り場へ。「恐竜好きな人は楽しい」と豊富なグッズに言及をし、「とにかく緑が多い」と、景色や雰囲気を堪能していく。

次は「タムタムトラム」という移動式アトラクションに乗ることに。座席には珍しい楽器が取り付けられているようで、本気で奏でる姿をカメラに写した。せいやは「楽しかったですよ」と振り返り、「ジャングリアはノることが大事」と語った。

そして昼食へ。串付きのハンバーグや大きなポークチョップなどを注文したようで、「十分美味しい」「やばすぎる」と味についても絶賛した。ポークチョップは「肉厚」「柔らかい」と紹介し、「これめっちゃ美味かった」とかなり満足そうな様子を見せた。

食後は「ツリートップ トレッキング」という、ジャングルの上にかかった吊り橋を渡るアトラクションに挑戦。「うわあ！」「怖い」と叫びながらも無事ゴールする姿を見せた。

今回の動画に視聴者からは「理想の正月」「素晴らしい」「ほんま素敵やなこの男」といった声が集まった。

（文＝向原康太）