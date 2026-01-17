写真＝iStock.com／Atstock Productions ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Atstock Productions

■なぜ法律のスペシャリストはコロッと騙されたのか

弁護士にどんなイメージを持ってますか？

正義感が強くて真面目な性格だったり、弱者の味方をする頼れるヒーローだったり、頭が良くて高収入といったところですかね。弁護士にもいろんなタイプがいて人それぞれでしょうけど、法律に詳しいというのは全員に共通してるはず。いろんな訴訟や法律相談を経験してるので、どんな悩みにもそれなりの的を射たアドバイスをしてくれそうです。

そんな法律のスペシャリストである弁護士が被害者になった詐欺事件の裁判が行われました。



被告人 税理士の男性（63） 罪名 詐欺 被告人 税理士の男性（63）

起訴されたのは2件。

1件目は、令和4年4月〜11月の間、被告人が税理士として顧問契約していた弁護士事務所に所属している弁護士に、自己の用途に使うのを隠して共済金名目で入金させた件。もう一件は、令和4年4月〜12月の間、別の弁護士事務所の弁護士に同じような内容のメールを送り、11人の弁護士から合計約2500万円を入金させた件。

弁護士45人が被害者という超珍しい事件です。弁護士相手に金を騙し取ろうなんてすぐに見破られそうで、仮に思い付いても行動に移せないですけどね。でも、これだけの弁護士が騙されたというのが現実です。

■4億円の借金を抱えていた被告人の手口

検察官の冒頭陳述によると、被告人は大学卒業後の平成2年に、1件目の事件の弁護士事務所で働くようになったそうです。2年後に独立して、弁護士事務所とは顧問契約を締結。なので、30年くらい被害者が所属する弁護士事務所の帳簿をつけたり、被害者の確定申告をしていたことになります。

被告人は、税理士の仕事とは別にサイドビジネスをスタート。令和3年に始めたミネラルウォーターの輸入販売が大赤字で、その後も不動産投資に失敗して4億円ほどの借金を抱えていたという。

そこで被告人は、高収入の弁護士にターゲットを絞って「節税対策にもなる」と連鎖倒産防止の共済と小規模企業共済を誘う嘘のメールを送信。個人口座にお金を振り込んでほしいと伝え、信じた弁護士が被告人の口座に送金した。

共済のほうから全然連絡が来ないことを不審に思った弁護士が多く、弁護士事務所が被告人を問い詰めると、お金を個人的に使い込んだと認めた。詐欺行為がバレてからも、被告人は2件目の事件の弁護士事務所に対して同じような詐欺行為を続けていた、というのが検察官の冒頭陳述になります。

■被害総額は1億2500万円以上

多額の借金に頭を悩ませていたのか、信頼してくれた弁護士をカモにした事件です。共済金を税理士の個人口座に送金するなんていままでになかったことなので、不審に思って途中で気付いて騙されなかった弁護士もいたようです。

起訴されたのは被害者45人ですが、どうやら他にも被害弁護士はいるらしく、被害額は起訴された以外に1億円以上あるとのこと。

というか、証拠によると結構有名な弁護士事務所が被害に遭っていたようなので、詐欺はどんなところでも誰でも被害者になっちゃうんだなと。

法廷には、被告人の奥さんが情状証人として出廷です。まずは弁護人からの質問。

弁護人「いままで生活費はどうしてましたか？」

奥さん「被告人の収入です」

弁護人「いくらですか？」

奥さん「毎月34万円くらいが振り込まれていました」

弁護人「それはいつまで振り込まれてましたか？」

奥さん「令和5年1月までです。次の月から止まりました」

弁護人「暮らせませんよね。被告人に理由を訊きましたか？」

奥さん「訊けませんでしたね、仕事大変なのかなぁと」

この時点で被告人の犯行は知らされていなくて、いきなり生活費が止まったけど被告人を問い詰めたりはしなかったそうです。いろんな夫婦関係があるもんですね。

■妻が夫の犯行に気付けなかったワケ

弁護人「今回の詐欺事件を知ったのはいつですか？」

奥さん「令和5年3月25日です。『3日後に弁護士事務所から、話があるから一緒に行ってほしい』と。その時に初めて本人から聞きました」

弁護人「なぜやったと？」

奥さん「いろいろやって借金を作ったと」

弁護人「内容もですけど、被害者が弁護士と知ってどう思いました？」

奥さん「信じられなかったです……」

と泣き崩れる奥さん。泣き止むと続けて、

奥さん「何十年もお世話になった人を騙すなんて……」

弁護人「生活費の入金が止まったあと、（起訴されていない）別の弁護士事務所に詐欺行為をしているんですけど、あの時点で訊かなかったのはなぜですか？」

奥さん「男の仕事に口出すな、台所に男は入れるな、という古い信念でやってきたので」

亭主関白が犯行を継続させてしまったようです。

弁護人「ご主人の性格は？」

奥さん「生活を大事にする人で、一つひとつを丁寧に無駄のない行動をする人で尊敬してました。向いてないサイドビジネスにさえ手を出してなければ……」

弁護人「どうすべきでした？」

■なぜ夫を見離さないのか

奥さん「もっと会話しておけば」

弁護人「ご主人、現在は日常生活で変化は見られますか？」

奥さん「いままでやらなかった洗濯や食器洗いを黙々とやっています。ボーッと座禅をしたり」

弁護人「被告人を見離さないのはなぜですか？」

奥さん「尊敬してますし、いままで穏やかに暮らしてきましたし。これからも支えたいです。人生100年時代ですので、働いて返すしかないですね。しっかり主人を見つめて、これからは何でも話せる家族になりたいです」

弁護人「もしですけど、再犯したらどうしますか？」

奥さん「耐えられません、それは離婚します」

もう一回やったらさすがに別れるけど、この先も一緒にやっていくと約束して、弁護人からの質問は終了。続いて、検察官からの質問です。

検察官「令和4年の12月までは生活費が振り込まれていたんですか？」

奥さん「そうです」

検察官「本業以外のサイドビジネスは知ってたんですか？」

奥さん「知らなかったんです」

副業に関しても何も口出すなの理念だったようで、奥さんは今回初めて知らされてたようです。最後は裁判官からの質問。

裁判官「被告人の様子が変だとは思いませんでした？」

奥さん「電話を頻繁にしてるなぁとは思いましたけど」

裁判官「男の仕事に口出すなってのは、誰の考えですか？」

奥さん「主人の母に強く強く言われてました」

裁判官「今後は？」

奥さん「私が主導権握ります。許せません！」

と被告人への怒りを露わにしたところで、証人尋問終了。被告人質問です。まずは弁護人からの質問。

弁護人「借金があったのはなぜですか？」

被告人「サイドビジネスです。病院や医者を検索するサイトを始めて、2000万円の赤字。その後、誕生日が同じということで、気のあった人と飲食業を始めまして、店舗を増やしたんですが、全ての店が赤字。それで5000万円の負債を抱えました。

そして、知り合いの勧めでミネラルウォーターの輸入販売を始めまして。東日本大震災があって飲み水が注目されたのですが、7000万円の赤字。知人から不動産の物件を転売するという誘いがありまして、いくつかやったんですが、一件だけプラスで残りは全て赤字でした」

とにかく副業の才能が無い。それなのに、副業を繰り返しては借金を増やしていたようです。

■63歳で2億円の借金を返していく

弁護人「なんで犯罪に走ったんですか？」

被告人「そこが自分の弱いところであり、甘いところです。一時凌ぎで逃げる性格だったからです」

弁護人「被害者45人を選んだ基準は？」

被告人「確定申告で収入は知ってましたから、節税意識がありそうな人に。非課税なので総額800万円までは経費になりますよ、と話を持ち掛けました」

弁護人「トラブルはなかったんですか？」

被告人「『入金したのに中小機構から連絡来ないけど』ってクレームが何回かありました。その場合は、すぐ返金してました」

怪しんできた弁護士にはお金を返して、発覚しないように工夫してたようです。

弁護人「破産は考えなかった？」

被告人「決心つかなかったです」

弁護人「お金の話を奥さんにしてなかったのはなぜですか？」

被告人「心配かけたくなかったのと、いままでどおりの見栄(みえ)です」

弁護人「どうすべきでした？」

被告人「ちゃんと家族と話していれば、破産できてたのかなと」

弁護人「今後、どうしますか？」

被告人「知り合いの会計事務所で働けることになったので、返済していきます」

コツコツ働いて、現在2億円の借金を返していくそうです。被告人は現在63歳で、あと何年働いて、いくら稼ぐつもりなのか……。続いて、検察官からの質問。

■詐欺で得たお金のまさかの使い道

検察官「お金に困ってるなら、弁護士に借りれば良かったのでは？」

被告人「思いつきませんでした」

検察官「令和4年の4月〜11月、この弁護士事務所から顧問料貰って何も思わなかったんですか？」

被告人「申し訳ないと思ってました」

検察官「犯行がバレたあと、他の事務所に詐欺をしたのはなぜですか？」

被告人「いやぁ……なぜしてしまったのか……そこが自分の甘さで」

検察官「取り調べでは、『毒を食らわば皿までと思って』って答えてますよね！」

『バカ裁判傍聴記』より、イラストも阿曽山大噴火が制作

被告人「ここでやめても仕方ないなと思ったので、そのように表現してしまいました」

検察官「お金の使い道ですけど、毎月30万円、フィリピンパプで使っていたと。その遊興費を削れば、被害を受けた弁護士を減らせてたんじゃないですか！」

被告人「自分の弱さと甘さが……」

それは弱さとか甘さは関係ないでしょ。なんで億単位の借金抱えてるのに、詐欺行為で得た金使ってフィリピンパブで楽しんでるのか。現実逃避だったのかもしれませんね。春先に判決が言い渡されそうです。

