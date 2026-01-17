生成AIをはじめビジネスツールがどんどん充実し、誰もが同じような答えを導き出せるようになっている。今、求められているのは、自分ならではのオリジナルな答えだ。それを可能にするのが手書きのメモだと提案するのが、『考える人のメモの技術』。クリエイティブな仕事をする人たちの共通点は、まさに考えるときにメモを書いていたことだという。コクヨの現役社員が記した、手を動かして答えを出す「万能の問題解決術」とは？

メモがアウトプットの質を左右する

生成AIの登場をきっかけに、アウトプットを支援するツールが爆発的に増えた。

文章や画像をつくるAIだけでなく、情報をまとめたり、仕分けしたり、整理したり、さらにはビジュアル化までしてくれるものもある。

いまやインターネット上には、山のような情報があり、それを自在に扱える時代になった。

だが、その便利さの裏で起こっているのが、「どのツールを使っても、似たような答えが出てくる」という現象だ。これでは差別化にならない。

むしろ今、問われているのは「自分だけの答え」を持てるかどうかだ。

そんな時代にロングセラーとなっているのが、『考える人のメモの技術』である。本書は、「メモをとめない人だけが、自分だけの答えにたどり着ける」と説く。

著者の下地寛也氏は、日本で一番ノートを売る会社コクヨで30年以上のキャリアを積み重ねてきた人物。コクヨは、文房具だけでなくオフィス家具や新しい働き方も自ら実践し、そのノウハウや環境づくりを顧客に提供している。

その中で下地氏は、ワークスタイルコンサルタントとして、組織が創造的に働くための仕組みを提案してきた。また、働き方や職場環境のあり方を研究する「ワークスタイル研究所」で、所長も務めていた。

こうした経験の中で日本を代表するクリエイターをはじめ、社内外の数多くのクリエイティブな仕事をしている人たちと接してきたなかで、ある共通点を見つけたという。

彼らは、考えるときに必ず「書いていた」。

書くことで思考を深め、商品企画を立て、マーケティングの戦略を描き、顧客への提案を磨き上げていたのだ。

それを言語化し、現場の最前線にいる人たちにインタビューを行い、メモのテクニックをまとめたのが、この1冊だ。そして、メモがアウトプットの質を左右するという実体験を著者自身が持っている。

メモをしてわかったことは、メモをとりはじめる前と後で比べると、自分の考えがまとまるようになったことでした。

メモを見返したり、書きながら考えをまとめるだけで、頭がスッキリして伝えたいことが明確になります。何が大切で何が不要な情報かを判断できるようになっていきました。（P.41）

本書ではその技術が詳しく紹介されているが、コツコツとメモする習慣がつくと、1年ほどでアウトプットの質が劇的に上がるのだという。

インプットをアウトプットに変える変換装置

例えば、会議で要点を押さえた発言ができるようになった。同僚から相談されることが増えた。メモした引用を使いながら、アドバイスができるようになった……。

また、会社が主催する顧客向けセミナーのとりまとめを担当することになり、一人ひとりのセミナー講師が話す内容をチェックしてアドバイスをする立場にもなった。

情報発信をする機会も増え、ビジネス書を出版することにもなり、本書は実に10冊目となった。本は知的アウトプットの1つ。

1冊の本をまとめる上で、メモする習慣があったことがどれほど大きかったかは想像がつく。

ビジネス書は、著者が重要だと思うテクニックやコツと、著者の経験や実績に基づいた事例で構成されています。テクニックやコツに目が行きがちですが、本の内容を左右するのはむしろ著者が経験した事例の方でしょう。この事例の積み上げもメモの習慣なしではできません。（P.42）

著者は、ノートのとり方についての本を書くことになった際、コクヨ社員のノートのコツを集めたことがあった。

わかったのは、仕事ができて物事をしっかり考えられる人は、ほぼメモ魔だったこと。

そして、仕事ができる人、深く物事を考えられる人になるために大切なことは、インプットをアウトプットに変える変換装置を持っていることだと感じたのだという。

本書で紹介されているメモのコツは、正にこのインプットをアウトプットに変える変換装置だ。

今ではチームのメンバーや後輩、相談に来た人に、メモのコツを使ってクリエイティブな発想を生み出すアドバイスをしています（そういったセミナーも実施していて、なかなかの人気です）。

多くの人が、ただツラツラと打ち合わせの内容を書いただけのメモや、ポイントが絞り込めていないメモを書いていたり、逆に何をメモしていいかわからず手が止まってしまうなどの問題を持っています。（P.46）

大量の良いメモ、悪いメモを見てきたからこそ、大切なポイントを本書で集約できたのではないかと著者は記す。

考える力を高めたいのであれば、手書きのメモ

デジタル全盛時代、パソコンやスマホにメモする人も少なくないかもしれないが、本書が勧めるのは、手書きのメモだ。

考える力を高めたいのであれば、基本的には手書きのメモのほうがいいという。その理由は4つだ。

ー由度

一覧性

５憶定着

ち和だ（P.56-57）

まずは、書き方の自由度が高いこと。

大切なことは大きめに書いたり、あとから下線を引いたり、グルグルとキーワードを囲んだりというメリハリを簡単につけられる。デジタルでもできるが、スピード感が違う。

また、あとで思いついたことを吹き出しにして書き加えたり、キーワードとキーワードを線でつないで関連づけたり、ちょっとした図を描こうとするときも、手書きであればササっとできる。

多くの情報が見られるのが、一覧性。

パソコンやスマホの場合は、文字も小さく、スクロールしないと全体が見えない、情報が一部隠れてしまう。これでは、思考作業をする上でストレスになる。

文字を見ることで、「ああ、これとあれが関係しているんだ」といったひらめきが起こりやすくなる。紙の方が「考える」という行為との相性がいい。

キーボードで文字を打つより、手書きの方が記憶の定着にいいというのは、よく言われること。文字の強弱をつけたり、アンダーラインをつけたりすることも、ビジュアルで思い出すことにつながる。

具体的な方法論は本書で解説されるが、著者はこう記している。

クリエイティブな行為とはまだ言語化されていないモヤモヤした概念を言葉にしたり、キーワードの関係性をつないで自分の考えていることを図にすることです。（P.59）

スティーブ・ジョブズは、コネクティング・ザ・ドット（点と点をつなぐ）という言葉で、一見無関係に見える過去の経験や知識を書き出し、つなぐことこそクリエイティブだと語っていた。

それには、手書きのほうがスムーズだというのだ。

「3つのキーワードを線でつなぐ」をパソコンでやろうとするだけで大変。しかも、思いついたスピードでやらないといけない。手書きのほうが圧倒的に速いのだ。

そして「インプット用のメモ」を書くことでセンスが磨かれ、「アウトプット用のメモ」で書きながら考えることで創造性がアップすると記す。メモをとる習慣を持つと、長期的な自己成長につながるのだ。

普段から接する情報に対して敏感になり、それをやっているからこそ「自分らしい答え」にたどり着ける。

どうメモをとればいいのか。メモしながら考えるとはどういうことか。

著者のメソッドからは、「仕事をさらに進化させられるアナログな技術」を学ぶことができる。

上阪 徹（うえさか・とおる）

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『東京ステーションホテル 100年先のおもてなしへ』（河出書房新社）、『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか』（日経ビジネス人文庫）、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』（ダイヤモンド社）、『成功者3000人の言葉』（三笠書房＜知的生きかた文庫＞）ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ（徳間書店）などがある。