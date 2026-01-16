レインズインターナショナル（横浜市西区）の焼肉チェーン「牛角」が、「肉の日福袋」を1月29日から数量限定で販売します。価格は5500円（以下、税込み）。

【画像】え…”牛角トング”めっちゃいい！ コチラがお得な「肉の福袋」の中身です！！（5枚）

福袋のセット内容は、牛角で使える「割引券6000円分」（1000円×6枚）、「オリジナルキャンバストートバッグ」、「牛角トング」です。

割引券は2000円ごとに1枚、購入店舗でのみ使用できます。利用可能期間は3月1日〜5月15日が3枚、5月16日〜2026年7月31日が3枚の6枚セット。

「オリジナルキャンバストートバッグ」は、丈夫な帆布生地を使用した、収納力のあるトートバッグ。ファッションを選ばないシンプルなデザインで、男女問わず使いやすい点にも配慮しているとのことです。

「牛角トング」は、焼肉店としての使いやすさを追求したというオリジナル品。肉を挟む部分がテーブルに触れない構造で、衛生面にも配慮されています。軽い力で開閉できる設計で、焼肉はもちろん、盛り付けなどの細かな作業にも使いやすい一本に仕上がっているといいます。

同社は福袋について、「外食では『気軽に利用できる“お得感”』が求められています。『肉の日福袋』は、そうしたニーズを踏まえて企画しました」とアピールしています。

全国の店舗（一部店舗を除く）で、3月31日まで販売。数量限定のため、なくなり次第終了となります。