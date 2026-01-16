Microsoft¡¦Meta¡¦Amazon¡¦Perplexity¡¦Mistral AI¤¬Wikipedia¤ÎÍÎÁ¥×¥í¥°¥é¥à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¸ø¼°¤ËÈ¯É½
Wikipedia¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¤ÇÁÏÀß25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëµÇ°´ë²è¡Ö¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢ 25¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆWikimediaºâÃÄ¤Ï¡¢Wikipedia¤òÍÎÁ¤Ç¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤·Á¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤ËMicrosoft¡¢Meta¡¢Amazon¡¢Perplexity¡¢Mistral AI¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://enterprise.wikimedia.com/blog/wikipedia-25-enterprise-partners/?utm_source=chatgpt.com
Microsoft, Meta, and Amazon are paying up for ¡Æenterprise¡Ç access to Wikipedia | The Verge
https://www.theverge.com/news/862109/wikipedia-microsoft-meta-perplexity-ai-training-wikimedia-foundation
¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï2021Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿WikimediaºâÃÄ¤Î¾¦¶ÈÉôÌç¤Ç¡¢¥¦¥§¥ÖAPI¤äÆÃÄê¤Î»þ´ü¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¡¢ÌµÎÁ¤ÇWikipedia¤òÆÉ¤à¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ê¤ëËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Google¤¬2022Ç¯¤ËºÇ½é¤Î¸ÜµÒ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤Ìµ¤·¤ÇÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Wikipedia¤Ï2025Ç¯11·î¤ËWikipedia¤òÍøÍÑ¤¹¤ëAI³«È¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Êµ¢Â°É½¼¨¤ÈÍÎÁAPI¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¤¹À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI¤Î½ÐÎÏ¤ËWikipedia¤¬½ÐÅ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹µ¢Â°É½¼¨¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¾ðÊó¤Î½Ð¤É¤³¤í¤¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Wikipedia¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¸º¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»ö¤ÇWikipedia¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë²áÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂçÎÌ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Wikipedia¤òÄ¾ÀÜ»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËAmazon¡¢Meta¡¢Microsoft¡¢Mistral AI¡¢Perplexity¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òWikimediaºâÃÄ¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£WikimediaºâÃÄ¤Ï¡ÖWikipedia¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ëÀµ³ÎÀ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÆ°¤¬¿ô½½²¯¿Í¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WikimediaºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Microsoft¡¢Perplexity¡¢Mistral AI¤¬¡Ö²áµî1Ç¯´Ö¡×¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Meta¤ÈAmazon¤Ï¡Ö´ûÂ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WikimediaºâÃÄ¤Î¼ý±×Ã´Åö¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ì¡¼¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼»á¤ÏThe Verge¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¤ÈAI´ë¶È¸þ¤±¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎWikipedia¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ïµ¡Ç½¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢µ¡Ç½¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò¹½Â¤²½¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Wikipedia¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëAI´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÍø±×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Wikipedia¤ä»ä¤¿¤Á¤¬»Ù±ç¤¹¤ëÂ¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Èà¤é¤Î»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£