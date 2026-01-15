°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿Ì¼¤¬¡ÖËèÆüÅòÁ¥¤Ë¤ªÅò¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¡¢»×¤ï¤º¡Ö¿åÆ»Âå¤¤¤¯¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ïー¤À¤±¡×¤Ë¤¹¤Ù¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¤É¤Î¤¯¤é¤¤º¹¡É¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆþÍá¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤ÎÆâÌõ¤òÀ°Íý¤¹¤ë
ËèÆü¤ÎÆþÍá¤ËÈ¼¤¦ÉéÃ´¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡Ö¿åÆ»»ÈÍÑÎÌ¡×¤È¡ÖµëÅò¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅòÁ¥¤Î¾ì¹ç¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¥ï¥ó¥ëー¥à¤Ç¤ÎÉ¸½àÅª¤ÊÍáÁå¤Ï¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê200¥ê¥Ã¥È¥ëÁ°¸å¤Î¤ªÅò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥ã¥ïー¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÀá¿å¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¤ä»þ´Ö¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10～15Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤Ç120～180¥ê¥Ã¥È¥ëÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅòÁ¥¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ä¤ä¾¯¤Ê¤¤¿åÎÌ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¿å¤ò»È¤¦ÎÌ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Î²È·×ÉéÃ´¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿å¤ò²¹¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¬¥¹µëÅò¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÈÍÑÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É·î¡¹¤ÎÀÁµá³Û¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÆüÅòÁ¥¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î²È·×ÉéÃ´
²¾¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇËèÆüÅòÁ¥¤Ë¤ªÅò¤òÄ¥¤ë¾ì¹ç¡¢¿åÆ»¤È¥¬¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·î¡¹¤ÎÉéÃ´¤Ï¡¢3600±ßÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢1²ó¤ÎÆþÍá¤ÇÍáÁå¤Ë¤¿¤á¤ë¤ªÅò¤ò200¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ê0.2Î©Êý¥áー¥È¥ë¡Ë¡¢¿å²¹15ÅÙ¤Î¿å¤ò40ÅÙ¤Þ¤Ç²¹¤á¤ë¤È²¾Äê¤·¤¿»î»»¤Ç¤¹¡£
¿å1¥¥í¥°¥é¥à¤ò1ÅÙ¾å¤²¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ®ÎÌ¤ÏÌó1¥¥í¥«¥í¥êー¤Î¤¿¤á¡¢É¬Í×¤ÊÇ®ÎÌ¤Ï200¥¥í¥°¥é¥à¡ß25ÅÙ¤ÇÌó5000¥¥í¥«¥í¥êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌó20.9¥á¥¬¥¸¥åー¥ë¤ËÁêÅö¤·¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹13A¡ÊÉ¸½àÇ®ÎÌ45¥á¥¬¥¸¥åー¥ë¡¿Î©Êý¥áー¥È¥ë¡Ë¤Ç³ä¤ë¤ÈÉ¬Í×¥¬¥¹ÎÌ¤ÏÌó0.45Î©Êý¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ë¥¬¥¹¤ÎÃ±²Á¡Ê±ß¡¿Î©Êý¥áー¥È¥ë¡Ë¤ò³Ý¤±¤ì¤Ð1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎµëÅòÊ¬¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Ã±²Á¤ò150±ß¡¿Î©Êý¥áー¥È¥ë¤È²¾Äê¤¹¤ë¤ÈÌó70±ß¤Ç¤¹¡£¥í¥¹¤â¸«¹þ¤ó¤ÇÌó80±ß¡¿²ó¤ÈÃÖ¤±¤Ð¡¢·î30²ó¤ÇÌó2400±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿åÆ»»ÈÍÑÊ¬¤Ï200¥ê¥Ã¥È¥ë¡á0.2Î©Êý¥áー¥È¥ë¤È¤·¤Æ¡¢1Î©Êý¥áー¥È¥ë¤¢¤¿¤êÌó200±ß¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È1²óÌó40±ß¡¢30Æü¤ÇÌó1200±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×¤Ç·î3600±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤ÏÎÁ¶âÃ±²Á¤¬¹â¤á¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸»È¤¤Êý¤Ç¤âÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ËèÆü¤ÎÅòÁ¥ÍøÍÑ¤¬²È·×¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥ã¥ïーÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤Î¤«
°ìÊý¡¢ÆþÍá¤ò¥·¥ã¥ïーÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·î¡¹¤ÎÉéÃ´¤ÏÅòÁ¥¤è¤ê¤ä¤äÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¥·¥ã¥ïー¤ò1Æü15Ê¬»ÈÍÑ¤·¡¢1Ê¬¤¢¤¿¤ê¤Î»ÈÍÑÎÌ¤òÌó10¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢1²ó¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ÏÌó150¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ê150¥¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Ç¤¹¡£¿å²¹15ÅÙ¤Î¿å¤ò40ÅÙ¤Þ¤Ç²¹¤á¤ë¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢É¬Í×¤ÊÇ®ÎÌ¤Ï150¥¥í¥°¥é¥à¡ß25ÅÙ¤ÇÌó3750¥¥í¥«¥í¥êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÌó15.7¥á¥¬¥¸¥åー¥ë¤ËÁêÅö¤·¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹13A¡ÊÉ¸½àÇ®ÎÌ45¥á¥¬¥¸¥åー¥ë¡¿Î©Êý¥áー¥È¥ë¡Ë¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢É¬Í×¤Ê¥¬¥¹ÎÌ¤ÏÌó0.35Î©Êý¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£¥¬¥¹Ã±²Á¤ò150±ß¡¿Î©Êý¥áー¥È¥ë¤È¤¹¤ë¤ÈÌó50±ß¡¢µëÅò¥í¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ1²ó¤¢¤¿¤êÌó60±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢·î30Æü¤ÇÌó1800±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åÆ»»ÈÍÑÊ¬¤Ï150¥ê¥Ã¥È¥ë¡á0.15Î©Êý¥áー¥È¥ë¡¢1Î©Êý¥áー¥È¥ë¤¢¤¿¤ê200±ß¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È1²óÌó30±ß¡¢·î¤Ç¤ÏÌó900±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×¤Ç·î2700±ßÁ°¸å¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î»î»»¤«¤é¡¢ËèÆüÅòÁ¥¤ËÆþ¤ë¾ì¹ç¤È¥·¥ã¥ïーÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÉéÃ´º¹¤Ï900±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤Ç¤Ï1Ëü±ßÄøÅÙ¤Îº¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²È·×Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤äÀ¸³è¤Î²÷Å¬¤µ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢È½ÃÇ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¶â³Û¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â³Ûº¹¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤»ëÅÀ¤â½ÅÍ×
ÆþÍá¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¡¢¶â³ÛÌÌ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀºö¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Åß¾ì¤ËÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ê¡¢ÃÈË¼¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈèÏ«²óÉü¤ä¿çÌ²¤Î¼Á¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç¡¢ÅòÁ¥¤¬À¸³è¤Î¼Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢²Æ¾ì¤äË»¤·¤¤Ê¿Æü¤ÏÃ»»þ´Ö¤Î¥·¥ã¥ïー¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖËèÆüÉ¬¤º¤É¤Á¤é¤«¡×¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÀÆð¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆþÍá¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½ÀÆð¤Ë¸«Ä¾¤½¤¦
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤±¤ëÅòÁ¥¤È¥·¥ã¥ïー¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢²È·×¤Ë°ìÄê¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·èÄêÅª¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ô»ú¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢·î¡¹¤ÎÉéÃ´º¹¤Ï¿ôÉ´±ßÄøÅÙ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢²÷Å¬¤µ¤ä·ò¹¯ÌÌ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯¸÷Ç®Èñ¤¬¹â¤½¤¦¡×¡ÖÀÎ¤Ï¥·¥ã¥ïー¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤äµ¨Àá¡¢Í¾ÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆþÍáÊýË¡¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤²È·×´ÉÍý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
