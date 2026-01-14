¡Ò°Ý¿·¤Ï¤â¤¦ÍÑºÑ¤ß¡©¡Ó¡Ö¤â¤Ï¤ä¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãŽ£¿ÈÆâ¤«¤é¤âÂç¥Öー¥¤¥ó¥°¤Î½ÐÄ¾¤·Âçºå¥À¥Ö¥ëÁª¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ëÄ¶Äã»Ù»ýÎ¨¤¬¡Ä¼«Ì±¤«¤éÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Îºö¤Î¹ÔÊý
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëµÈÂ¼ÍÎÊ¸¡¦ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤È¡¢Æ±ÉûÂåÉ½¤Î²£»³±Ñ¹¬¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤¬Ç¤´üÅÓÃæ¤Ç¼¿¦¤·¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆŽ¢½ÐÄ¾¤·ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹ÁªŽ£¤ËÎ×¤à°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤ò1·î13Æü¤ËÊóÆ»³Æ¼Ò¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥À¥Ö¥ëÁª¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤ò¹â¤á¡¢½°±¡Áª¤Ç¤ÎÅÞÀª³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ï¢Î©¥Ñー¥È¥Êー¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î°ìÉô¤«¤é¤â¡¢°Ý¿·¤Ø¤Î´÷Èò´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹â»ÔÁíÍý¤Ë²ò»¶¤Î½õ¸À¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª
3ÅÙÌÜ¤ÎÅÔ¹½ÁÛÄ©Àï¤òÌä¤¦¤¿¤á¤Î¥À¥Ö¥ëÁª¡Ö¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
µÈÂ¼»á¤È²£»³»á¤Ï¼¿¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÆÅÙÆ±¤¸¥Ý¥¹¥È¤òÁÀ¤¤¡¢Ž¢½ÐÄ¾¤·ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹ÁªŽ£¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢²¾¤ËÅöÁª¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Î¾»á¤ÎÇ¤´ü¤Ï2027Ç¯£´·î¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µÈÂ¼»á¤¬¤¢¤¨¤Æ½°±¡Áª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÐÄ¾¤·Áª¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ý¿·¤Î·ëÅÞ°ÊÍè¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤ëŽ¢ÂçºåÅÔ¹½ÁÛŽ£¤òºÆ¤Ó¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ì±°Õ¤òÌä¤¦¤¿¤á¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤Î¥À¥Ö¥ëÁª¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÉÜÌ±¤«¤é¡È¤ªËÏÉÕ¤¡É¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤òºÆ¤Ó¿ä¿Ê¤¹¤ëÂçµÁÌ¾Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤È¤Ï¡¢À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ëÂçºå»Ô¤¬Ã´¤¦¹°è¹ÔÀ¯µ¡Ç½¤òÂçºåÉÜ¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤ÇŽ¢Æó½Å¹ÔÀ¯Ž£¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Åìµþ¤Î¤è¤¦¤ÊŽ¢ÅÔŽ£¤ò¤Ä¤¯¤ëÅý¼£µ¡¹½²þ³×¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2015Ç¯¤È2020Ç¯¤Î2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢½»Ì±ÅêÉ¼¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
µÈÂ¼»á¼«¿È¡¢2020Ç¯¤ÎÆóÅÙÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤Î¸å¡¢Ž¢ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÀ¯¼£²È¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÀŽ£¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÅÔ¹½ÁÛÄ©Àï¤òÌä¤¦¤¿¤á¤Î¥À¥Ö¥ëÁª¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ï¡¢°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¤ÏŽ¢¤â¤Ï¤ä¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¹¤ÍŽ£¤ÈÏ³¤é¤¹¡£°Ý¿·ÁÏÀß¼Ô¤Î¶¶²¼Å°»á¤Ï1·î13Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¤ÇŽ¢¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦Ž£¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ý¿·¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°ÕÀ¯ºö¤È¤·¤ÆºÒ³²»þ¤Ë¼óÅÔµ¡Ç½¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÉû¼óÅÔ¤ò¹ñ¤¬»ØÄê¤¹¤ëŽ¢Éû¼óÅÔË¡°ÆŽ£¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾°æ°ìÏº¡¦Á°ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÏÆ±Æü¤Ë£Ø¤Ç¡¢Ž¢¶¶²¼¤µ¤ó¤âËÍ¤âÅÔ¹½ÁÛ¤ò¼Â¸½¤·¤ÆÌã¤¤¤¿¤¤¤¬º£²ó¤ÎµÈÂ¼¤µ¤ó¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤ÏÅÞÆâ¤Ç¤â°ìËç´ä¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦Ž£¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÉû¼óÅÔË¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔ¾Í»öÂÎ¼Á¤Ç°Ý¿·¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ï£³¡óÂæ
¤³¤¦¤·¤Æ¡È¿ÈÆâÃæ¤Î¿ÈÆâ¡É¤«¤é¤âŽ¢ÌµÍý¶ÚŽ£¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¤¢¤¨¤ÆŽ¢ÅÔ¹½ÁÛŽ£¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢½ÐÄ¾¤·Áª¤ò»Å³Ý¤±¤ëÍýÍ³¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£
Ž¢Â¾¤Ë´ÇÈÄÀ¯ºö¤¬Ë³¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤Ï¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢½°±¡ÁªÂÐºö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦Ž£
¤½¤¦²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçºå¤òÃÏÈ×¤È¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦µÄ°÷¤À¡£Ï¢Î©Æþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1·î¤Î£Î£È£Ë¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â¡¢°Ý¿·¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ï£³¡óÂæ¤ÈÄãÄ´¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌîÅÞ¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢°Ý¿·¤Îº¬¿¼¤¤ÉÔ¾Í»öÂÎ¼Á¤À¡£Ï¢Î©Æþ¤ê¤·¤Æ°Ê¹ß¤â¡¢Èë½ñµëÍ¿´ÔÎ®ÌäÂê¤ä¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¹ñÊÝÆ¨¤ìÌäÂê¤Ê¤É¡¢½êÂ°µÄ°÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
Ž¢ÅÞÀª¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢°Ý¿·¤ÎÁ´¹ñÀ¯ÅÞ²½¤Ï¤â¤Ï¤äÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ªÉ¨¸µ¤ÎÂçºå¤ÎµÄÀÊ¤À¤±¤Ï¡¢²¿¤È¤«ÆÈÀê¤ò»à¼é¤·¤¿¤¤¡£²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÃÎ»ö¤È»ÔÄ¹¥Ý¥¹¥È¤Î£×Áª¤â»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢°Ý¿·¤Ø¤Î¡È±þ±ç¥àー¥É¡É¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ÇÏ¾ì¿¹¬¸ÜÌä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°Ý¿·¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢ÅÞ¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬Ë³¤·¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢µÈÂ¼»á¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Ïª¹ü¤ËÀ¯¶ÉÅª¤ÊÆ°¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âçºå¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈµÈÂ¼¿Íµ¤¡É¤Ï·òºß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁªµóÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹Ž£¡ÊÁ°½Ð¡¦Âçºå¤òÃÏÈ×¤È¤¹¤ë¼«Ì±Á°¿¦¡Ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°Ý¿·¤ò¤á¤°¤ëº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤ÏÉÔ°ÂºàÎÁ¤âÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¡£°Ý¿·¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°ÕÀ¯ºö¤Ë¤â¤¢¤ëŽ¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°ÆŽ£¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÌîÅÞ¤ÎÈ¿È¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤âŽ¢¹çÍýÀ¤Î¤Ê¤¤¡¢ÃÕÀÛ¤Ê°Æ¤ÀŽ£¤È¤ÎÈãÈ½¤¬º¬¶¯¤¯¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤ÏÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ž¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°ÕÀ¯ºö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤â¥Ï¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ïµ¯¤¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£ÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤ÎµÄÏÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡¢°Ý¿·°Æ¤è¤ê¤â¡¢ÃæÁªµó¶èÏ¢µÀ©¤ò·Ç¤²¤ë¹ñÌ±Ì±¼ç°Æ¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹Ž£¡Ê¼«Ì±ÅÞ½°±¡¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¡Ë
¡Ö°Ý¿·¤ÎÌò³ä¤ÏºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼»á¤ä¡¢Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ò¾úÀ®¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë´¿·Þ¥àー¥É¤ÏË³¤·¤¤¤Î¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î»²±¡¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
Ž¢¤½¤â¤½¤â°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ï¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤Î¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÈ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤¦Ìò³ä¤ÏºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ý¿·¤Î·Ç¤²¤ë¡¢¡È¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡É¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÏ©Àþ¤ËÈ¿¤¹¤ë¡¢¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È·¿¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÆâ³ÕÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë¡ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢°Ý¿·¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÉÔ¾Í»ö¤âÂ¿¤¤¤·¡¢Ï¢Î©¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÆÀºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹Ž£
°Ý¿·¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î½°±¡Áª¤Ë¤ª¤±¤ëÁªµó¶èÄ´À°¤Îµ¡±¿¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íË³¤·¤¤¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈŽ¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉŽ£¤ò178Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾ÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¿¼¤á¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
Ï¢Î©¤ÎÀè¹Ô¤¤ä¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¾ÍèÅ¸Ë¾¤¬ÉÁ¤¤Å¤é¤¤Ãæ¡¢¶â¾ëÅòÃÓ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤ÎµÄÀÊÆÈÀê¤À¤±¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â»à¼é¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤――¡£½°±¡Áª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ž¢½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁªŽ£¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊµçÍ¾¤Îºö¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
