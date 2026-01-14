¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¡ÖÆÚÆù¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¥¯¥ß¥óÉ÷Ì£¥°¥é¥¿¥ó¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÆÚÆù¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¥¯¥ß¥óÉ÷Ì£¥°¥é¥¿¥ó¡× ¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¤È¥Ò¥¸¥¤Î¥Þ¥ê¥Í¡× ¡ÖÆ¦Éå¤ÎÇ»¸ü¥³¥³¥¢¥Ç¥¶¡¼¥È¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ä¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¡¢¥Ò¥¸¥¡¢¥³¥³¥¢¤Ê¤É¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤¤ì¤¤¤òºî¤ë¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼çºÚ¡ÛÆÚÆù¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¥¯¥ß¥óÉ÷Ì£¥°¥é¥¿¥ó
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Ë¥¯¥ß¥ó¤Î¹á¤ê¤ÎÁÈ¹ç¤»¤¬¿·Á¯¡ª¡¡¶ñºà¤ä¹á¤ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥°¥é¥¿¥ó¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§570Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¶Ì¥Í¥® 1/2¸Ä
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ 1/2³ô ¥Ú¥ó¥Í 40g
¥µ¥é¥ÀÌý ¾®¤µ¤¸2
¡ã¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¡ä
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸2
µíÆý 300ml
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
±ö ¾®¤µ¤¸1/2
¥¯¥ß¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¾®¤µ¤¸1
¥Ð¥¿¡¼ 20g
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º 40g
¥¯¥ß¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¾¯¡¹
ÆÚÆù¤Ï¥Ð¥é¤ä¤â¤â¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÉô°Ì¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶Ì¥Í¥®¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢½Ä¤Ë2¡Á4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£·Ô¤ÎÉôÊ¬¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢Çö¤¤ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¥Ú¥ó¥Í¤ÏÊ¬ÎÌ³°¤Î±ö¤òÆþ¤ì¤¿Ç®Åò¤Ç¡¢»ØÄê¤Î»þ´Ö¤è¤ê1Ê¬Ã»¤¯¤æ¤Ç¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£
2. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢¡ã¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¡ä¤Î¾®ÇþÊ´¤òÁ´ÂÎ¤Ë¿¶¤êÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¡¢µíÆý¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
3. Ê¨Æ¤¹¤ëÁ°¤Ë²Ð¤ò¼å¤á¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢¥È¥í¥ß¤¬ÉÕ¤¯¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£¥Ú¥ó¥Í¤È¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¬ÍÏ¤±¤ë¤è¤¦Á´ÂÎ¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
4. Ê¬ÎÌ³°¤Î¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Ì¤Ã¤¿¥°¥é¥¿¥ó»®¤Ë¡¢(3)¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç15Ê¬¾Æ¤¯¡£
5. ¾Æ¤±¤¿¤é¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥¯¥ß¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¿¶¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥¢¥Ü¥«¥É¤È¥Ò¥¸¥¤Î¥Þ¥ê¥Í
¥Ò¥¸¥¤ÎÅ´Ê¬¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óE¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Î¥ê¥³¥Ô¥ó¤Ê¤ÉÈþÍÆ¤ËÎÉ¤¤±ÉÍÜÁÇ¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§138Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
Ä¹¥Ò¥¸¥ (´¥)Âç¤µ¤¸2(5g)
¥×¥Á¥È¥Þ¥È 4¸Ä
¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä
¶Ì¥Í¥® 1/4¸Ä
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸1
¿Ý Âç¤µ¤¸1
±ö ¾®¤µ¤¸1/2
¥Þ¥ê¥Í±Õ¤Ë¿Ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ÏÊÑ¿§¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤éÏÂ¤¨¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ò¤«¤é¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä¹¥Ò¥¸¥¤Ï¿å¤ÇÌá¤·¤ÆÇ®Åò¤Ç¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡¢Ä¹¤µ3cm¤¯¤é¤¤¤ËÀÚ¤ë¡£
¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä¤ÎºàÎÁ¤Î¶Ì¥Í¥®¤Ï¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡¢¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä¤ÎÂ¾¤ÎºàÎÁ¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¤È¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¶¡¼¥È¡ÛÆ¦Éå¤ÎÇ»¸ü¥³¥³¥¢¥Ç¥¶¡¼¥È
¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤¥³¥³¥¢¤È¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¹â¤¤¥¢¥Ü¥«¥É¤ÇÈþÍÆÎÏ¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡¥³¥³¥¢¤Î¹á¤ê¤ÇÆ¦Éå¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§161Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥¢¥Ü¥«¥É 1/2¸Ä
¥³¥³¥¢ Âç¤µ¤¸2
¥Ï¥Á¥ß¥Ä Âç¤µ¤¸1
±ö ¾¯¡¹(¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß)
¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤«¤¯¤Ï¤ó¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
2. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÎä¤ä¤¹¡£
¤¢¤ì¤Ð¥ß¥ó¥È¤ä¥Á¥ã¡¼¥Ó¥ë¤ò¾þ¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
